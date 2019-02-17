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اتحاد كرة اليد المتوسطى يشيد باستعدادات بورسعيد لاستقبال بطولة البحر المتوسط

الأحد، 17 فبراير 2019 04:09 م
اتحاد كرة اليد المتوسطى يشيد باستعدادات بورسعيد لاستقبال بطولة البحر المتوسط اتحاد كرة اليد المتوسطى يشيد باستعدادات بورسعيد
بورسعيد – السيد فلاح
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أشاد مجلس إدارة اتحاد البحر المتوسط لكرة اليد، برئاسة جونال أنصارى نائب رئيس الاتحاد المتوسطى، باستعدادات بورسعيد لتنظيم بطولة البحر المتوسط لشباب كرة اليد.
 
جاء هذا، بعد تفقد أنصارى ، صالتى المدينة الشبابية ببورسعيد، وكلية تربية رياضية ببورفؤاد، بمصاحبة الان ديسارتن ،  عضو مجلس إدارة الاتحاد، وعبده عبد الوهاب عضو مجلس الاتحاد المصرى لكرة اليد ومدير البطولة ،  وأثنى الحاضرون على مستوى الصالتين، وسعتهما والإمكانيات المتوفرة بهما، القادرة على إنجاح البطولة الشبابية التى تستقبلها المدينة.
 
ومن جهته، أكد عبد الوهاب ،  خلال جولة الضيوف، أن جميع الجهات التنفيذية والشبابية تسخر إمكانياتها للعمل على إخراج البطولة على أحسن صورة، لتعد البطولة الأفضل تنظيما فى تاريخ منافسات الاتحادات المتوسطية.
 
يذكر أن، الدكتور علاء الدين حامد  ، كلية تربية رياضية جامعة بورسعيد، استقبل وفد الاتحاد واصطحبهما فى جولة بصالة بورفؤاد، بينما رافق الدكتور محمود حسن ، المشرف العام على المدينة الرياضية وصلاح القليوبى المدير التنفيذى الوفد خلال جولتة فى صالة بورسعيد.
 
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