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إيناس عبد الدايم تفتتح معرض الكتاب بقصر ثقافة العقاد بمحافظة أسوان

الأحد، 17 فبراير 2019 08:31 م
إيناس عبد الدايم تفتتح معرض الكتاب بقصر ثقافة العقاد بمحافظة أسوان وزيرة الثقافة تفتتح معرض الكتاب
أسوان ندى سليم
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افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، مساء اليوم ، معرض الكتاب بقصر ثقافة العقاد، ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولى السابع للثقافة والفنون فى الفترة من 17فبراير حتى 23 فبراير، بمشاركة الهيئة المصرية العامة للكتاب.
 
وقالت وزيرة الثقافة، أن المعرض يضم عدد من الإصدارات الحديثة التى شاركت بها الهيئة ، فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2019، والتى لاقت إقبالا جماهيريا كبيرًا وحققت للهيئة رقما غير مسبوق فى عدد الكتب المباعة وحجم الإيرادات والتي بلغت 74046ألف إصدار، بإيرادات بلغت 522,776 ألف جنيه.
 
ومن أهم الإصدارات التى تشارك فى المعرض سلسلة "ذاكرة الكتابة" بمناسبة مئوية ثورة 1919، و إصدارات سلسلة "روائع المسرح العالمى" التى أعادت الهيئة إصدارها للمرة الأولى منذ 1959، إصدارات سلسلة آفاق عالمية، الإلياذة، الأوديسة، وكتاب "الدولة والفوضى"، إصدارات سلسلة "الذخائر"، الأصمعيات، المفضليات، الأصنام، كليلة ودمنة، تاريخ بخارى، سلسلة "الدراسات الشعبية"، سيرة عنترة بن شداد، و"كتاب ومجلة قطر الندى للأطفال" وغيرها إضافة إلى إصدارات النشر الإقليمي والتي تباع "بجنيه واحد" للكتاب.
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