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إيرباص تحذر من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى دون صفقة

الأحد، 17 فبراير 2019 03:33 م
إيرباص تحذر من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى دون صفقة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى
رويترز
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قالت إيرباص اليوم الأحد إنه سيكون عليها أخذ "قرارات صعبة" بشأن استثماراتها فى المستقبل إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق، مضيفة أنها أنفقت بالفعل عشرات الملايين من اليورو على استعدادات.

وقالت كاثرين بينيت نائب رئيس إيرباص متحدثة لهيئة الإذاعة البريطانية "لا يوجد شيء اسمه ‘دون اتفاق’ لكن تحت الإدارة، إنها كارثة مؤكدة لنا. "علينا أن نتخذ بعض القرارات الصعبة إذا لم تكن هناك صفقة، علينا أن نتفحص استثمارات المستقبل".

وأضافت أن إيرباص أنفقت بالفعل "عشرات الملايين من اليورو" تحسبا لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأووربي، وذلك على تخزين المكونات وتأمين أنظمة تكنولوجيا المعلومات.

 

 


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