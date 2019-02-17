إنفوجراف.. تعرف على المبادرة الرئاسية للكشف عن التقزم والسمنة والأنيميا

كتبت هند مختار

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء ، إنفوجرافا عن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض التقزم والسمنة والأنيميا لطلاب المرحلة الإبتدائية .

وتضمن الإنفوجراف ، توضيح شامل للمبادرة وأهدافها والمراحل الثلاثة لها وتتضمن المرحلة الأولي محافظات الفيوم، ودمياط، وأسيوط، ومطروح،وبوسعيد، وجنوب سيناء، والقليوبية، والبحيرة، والإسكندرية، والجيزة، وقنا)، والمرحلة الثانية بمحافظات (القاهرة، والسويس، والإسماعلية، وكفرالشيخ، والمنوفية، وبنى سويف، وسوهاج، وشمال سيناء، والبحر الأحمر، وأسوان، والأقصر)، بالإضافة إلى المرحلة الثالثة بمحافظات (الدقهلية،والشرقية، والغربية، والمنيا، والوادى الجديد).