إصابة طالبين بطعنات فى مشاجرة بين عمال كافتيريا استاد سوهاج الرياضى

سوهاج - محمود مقبول

استقبل مستشفى سوهاج الجامعى، طالبين مصابين بجروح متفرقة بالجسم، على إثر وقوع مشاجرة بينهما، وبين عاملين بكافتيريا استاد سوهاج الرياضى.

ترجع أحداث الواقعة عقب ورود بلاغا لقسم ثان سوهاج، من مستشفى سوهاج الجامعى، بوصول "يحي. ك. ج. ا" 21 سنة طالب بمعهد اتصالات سوهاج، ويقيم بناحية العتامنة دائرة مركز طما مصابا بجرح طعنى نافذ أسفل القفص الصدرى من الجهة اليسرى و"محمد. ح. ع" 22 سنة طالب بالمعهد ذاته، ويقيم بناحية باجا دائرة مركز سوهاج، مصابا بجروح قطعية بفروة الرأس.

وانتقل ضباط مباحث القسم، وبسؤال المصاب الثانى، قرر أنه حال تواجدهما بكافتيريا استاد سوهاج الرياضى، وبرفقتهما اثنين من زملائهما بالمعهد وقيام "حسام. م. ع" و"محمد. د. ش. د" عاملان بالكافتيريا بالاعتداء عليهما بالضرب، وإحداث الإصابات المنوه عنها، بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما قررا بمضمون ما تقدم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.