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إخلاء سبيل موظف بمكتب بريد بالهرم بكفالة 5 آلاف جنيه لاستيلائه على أموال عميل

الأحد، 17 فبراير 2019 07:10 م
إخلاء سبيل موظف بمكتب بريد بالهرم بكفالة 5 آلاف جنيه لاستيلائه على أموال عميل حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة باخلاء سبيل موظف بمكتب بريد كفر نصار التابع لدائرة قسم شرطة الهرم، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات فى اتهامه بالاستيلاء على 20 ألف جنيه من أموال أحدى العملاء.

 

وكشفت التحقيقات أن المتهم استولى على أموال إحدى العميلات بعدما سلم نجلها الفيزا الخاصة بها لمكتب البريد بعد وفاتها، وسحب مبالغ مالية من حسابها لعدة أشهر، إلى أن تم اكتشاف الواقعة.

 

كما كشفت التحقيقات، أنه أثناء مراجعة حسابات المتوفية من قبل الورثة، تبين وجود عمليات سحب تمت على الحساب خلال الفترة التى تلت وفاتها وهو ما كشف عملية الاستيلاء على أموالها من قبل موظف مكتب البريد.

 

 


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