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الأحد، 17 فبراير 2019 01:27 ص
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إخلاء جامعة سان بطرسبرج الروسية بعد انهيار بعض طوابقها

الأحد، 17 فبراير 2019 01:00 ص
إخلاء جامعة سان بطرسبرج الروسية بعد انهيار بعض طوابقها انهيار مبنى _ صورة أرشيفية
موسكو أ ش أ
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قامت السلطات الروسية، بإجلاء 81 شخصا من جامعة سان بطرسبرج بعد انهيار سقف وعدة طوابق من مبانيها.

وأكد المتحدث باسم وزارة الطوارىء الروسية، عدم سقوط أية قتلى أو جرحى نتيجة للحادث الذى وقع فى جامعة بطرسبرج لتكنولوجيا المعلومات والميكانيكا والبصريات.

وأشار المتحدث - حسبما أذاعت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية - إلى أن الحادث وقع أثناء إجراء عمليات بناء داخل الجامعة، فيما بدأت التحقيقات للوقوف على مدى مخالفة قواعد البناء من جانب المقاولين من عدمه .

من جانبه، أعلن القائم بأعمال محافظ سان بطرسبرج الكسندر بيجلوف أن عملية الإجلاء شملت 20 من الطلاب الأجانب دون تحديد هوياتهم.

 


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