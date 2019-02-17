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إحباط تهريب 550 ألف عبوة مستحضرات تجميل مجهولة عبر ميناء الإسكندرية

الأحد، 17 فبراير 2019 11:13 ص
إحباط تهريب 550 ألف عبوة مستحضرات تجميل مجهولة عبر ميناء الإسكندرية مستحضرات تجميل - صورة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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نجحت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، فى ضبط 550 ألف عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر قبل تهريبها لداخل البلاد عبر ميناء الإسكندرية.
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى قيام "مونيكا ى.ى" بإنهاء إجراءات حاوية قادمة من إحدى الدول الأجنبية مشمولها عبارة عن "أمتعة شخصية" وتحتوى ضمن مشمولها على أصناف مخالفة ومحظور استيرادها، بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة للبلاد.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة "أمنية جمركية"، وبالفحص تم ضبط "أربعة آلاف كرتونة تحتوى على خمسمائة وخمسون ألف عبوة من مستحضرات التجميل مختلفة الأحجام والأشكال" مجهولة المصدر وغير مثبته بالأوراق دون موافقة الجهات المختصة، حيث قدرت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية وغرامة التهريب المستحقة بمبلغ خمسة عشر مليون جنيه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 
 
 
 
 
 

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