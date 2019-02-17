إحالة أوراق المتهم السادس فى قضية قتل شرطى وإصابة نقيب إلى فضيلة المفتى

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى عبدالواحد ووائل شعبان حافظ وبحضور أحمد عصام إبراهيم وكيل النيابة وبأمانة سر محسن فكرى الشيمى ومحمد مصطفى هارون حضوريا، بإحالة أوراق المتهم "مصطفى ع ع، إلى فضيلة المفتى لأخذ رأيه الشرعى فى توقيع عقوبة الإعدام، وتحديد جلسة الرابع من دور مارس 2019 للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم.

ترجع أحداث القضية إلى 22 أكتوبر لعام 2014 عندما تلقى اللواء محمد الهلباوى مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء هشام نصر مدير المباحث يفيد بقيام 6 أشخاص ملثمين يستقلون سيارة ربع نقل دفع رباعى بإطلاق وابل من الأعيرة النارية على دورية أمنية بطريق المحيط زمام مركز العدوة، ما أسفر عن مقتل سيد جمعة محمد 39 سنة سائق متأثرا بطلق نارى بالرأس وإصابة قائد الدورية الأمنية النقيب أحمد رأفت معاون مباحث مركز العدوة وحدوث تلفيات بسيارة الشرطة.

انتقل على الفور العميد عبدالفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية وتبين أثناء تفقد النقيب أحمد رأفت معاون مباحث مركز العدوة والقوة المرافقة له طريق المحيط تصادف وجود 6 أشخاص ملثمين يستقلون سيارة دفع رباعى ربع نقل تقف بنهر الطريق ويقومون باستيقاف السيارات المارة للاستيلاء عليها وعلى حمولتها عنوة تحت تهديد السلاح وفور مشاهدتهم سيارة الشرطة بادروا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية عليها مما اسفر عن مصرع السائق واصابة نقيب الشرطة بشظايا بالكتف والرأس بفتحات دخول وخروج متعددة بفروة الرأس والأذن اليمنى والكتف الأيمن وأعلى الظهر من الناحية اليمن نتيجة إطلاق أعيرة نارية وحدوث تلفيات بسيارة الشرطة أكثر من 20 طلقة بكبوت ومقدمة السيارة والزجاجة الأمامى.

وأفادت التحريات الأولية التى أشرف عليها العميد علاء الجاحر رئيس فرع الأمن العام بالمنيا أن المتهمين هم مجموعة من البلطجية كانوا يستغلون الفوضى الأمنية فى تثبيت المواطنين والسطو المسلح على المارة والمسافرين على الطريق بهدف سرقتهم بالإكراه تحت تهديد السلاح.

ووجهت النيابة لهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وأنهم بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله ومن يتصادف وجوده بمكان تواجد المجنى عليه وأعدوا لهذا الغرض "أسلحة نارية" وما أن شاهدوا المجنى عليه حتى أطلق المتهمون وآخرون صوبه أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله، فحدثت بالمجنى عليه إصابات وقد اقترنت القتل بالإصرار وفى ذلك الوقت شرعوا فى قتل الرائد أحمد أحمد رأفت محمد حافظ عمدًا مع سبق الاصرار، حال تواجده فى مكان تواجد المجنى عليه وأعدوا فى ذك الغرض أسلحة نارية قاصدين إزهاق روحه، فحدث به من إصابات.

جدير بالذكر أن المحكمة أحالت أوراق المتهمين الخمسة إلى فضيلة المفتى ووافق على تنفيذ حكم الإعدام، بينما حضر المتهم السادس الهارب وتمت إعادة الإجراءات وإحالة أوراقه لفضيلة المفتى.

فأصدرت النيابة قرارها المتقدم فى القضية رقم 12679 لسنة 2014 جنايات العدوه والمقيدة برقم 3842 لسنة 2014 كلى نيابات شمال المنيا.