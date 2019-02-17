"أ ش أ": الكنيسة الأرثوذكسية تدين هجوم سيناء الإرهابى

(أ ش أ)

أدانت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الهجوم الإرهابى الذى استهدف أحد المواقع الأمنية بشمال سيناء أمس السبت، والذى تصدى له جنود القوات المسلحة بكل بسالة، بينما قدم آخرون منهم أرواحهم فداءً للوطن الغالي.

وقدمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية- فى بيان اليوم الأحد، خالص العزاء لأسر الشهداء، قائلة أن الكنيسة تصلى من أجل المصابين لكى ينعم عليهم الله بالشفاء التام.

وأكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تضامنها الكامل مع القوات المسلحة والشرطة الباسلة وكافة القوى الوطنية فى التصدى للإرهاب الغاشم، مضيفة: "نصلى أن يحفظ الرب وطننا العزيز من كل شر، وأن يعيد مرتكبى الجرائم الإرهابية إلى وعيهم وإنسانيتهم حفظًا للأوطان وبناءً للإنسان".