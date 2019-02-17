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أسعار العملات اليوم الأحد 17-2-2019 فى مصر

الأحد، 17 فبراير 2019 12:20 م
أسعار العملات اليوم الأحد 17-2-2019 فى مصر عملات _ أرشيفية
كتبت هبة حسام
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شهدت أسعار العملات اليوم الأحد 17-2-2019 فى مصر،استقرار ومن العملات التى استقرت أمام الجنيه المصرى اليوم الدولار الأمريكى، والذى بلغ سعره 17.50 جنيه للشراء، و 17.60 جنيه للبيع على مستوى عدد كبير من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، كما استقر سعر الريال السعودى عند 4.66 جنيه للشراء، و 4.69 جنيه للبيع.

 

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم ، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.49 جنيه للشراء

17.62 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.49 جنيه للشراء

17.59 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.49  جنيه للشراء

17.59  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.49 جنيه للشراء

17.59 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

17.51 جنيه للشراء

17.61 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.49 جنيه للشراء

17.59 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.49  جنيه للشراء

17.59  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك عودة

17.51 جنيه للشراء

17.61 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم،  ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 19.65جنيه للشراء، 19.9 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، مقارنة  ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ "الاسترلينى" سعره 22.36 جنيه للشراء، و 22.69 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى،  وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.67 جنيه للشراء، و 4.7 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 57.52 جنيه للشراء، 57.89 جنيها للبيع.


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