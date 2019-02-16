7 سنوات لعامل بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر العنف بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قضت الدائرة الثانية جنايات بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار ممدوح محمود أيوب رئيس الدائرة الثانية حكمها بالسجن 7 سنوات لعامل وذلك لانضمامه لجماعة الإخوان الإرهابية ونشره العنف.

وكان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد من تمكن الرائد أحمد خلف رئيس مباحث مركز السادات من ضبط "حسن ، أ"، وذلك لانضمامه لجماعة الإخوان الإرهابية ونشره العنف والتحريض عليه، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.