video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 16 فبراير 2019 04:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

7 سنوات لعامل بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر العنف بالمنوفية

السبت، 16 فبراير 2019 03:03 م
7 سنوات لعامل بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر العنف بالمنوفية محكمة
المنوفية - محمد فتحى
إضافة تعليق

قضت الدائرة الثانية جنايات بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار ممدوح محمود أيوب رئيس الدائرة الثانية حكمها بالسجن 7 سنوات لعامل وذلك لانضمامه لجماعة الإخوان الإرهابية ونشره العنف.

وكان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد من تمكن الرائد أحمد خلف رئيس مباحث مركز السادات من ضبط "حسن ، أ"، وذلك لانضمامه لجماعة الإخوان الإرهابية ونشره العنف والتحريض عليه، تم  تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قطاع السجون ينظم قافلة لتطعيم نزلاء سجن طنطا العمومى

قوافل طبية لفحص السجناء في سجن طنطا.. الداخلية:نوفر الرعاية الصحية للنزلاء

ضبط متهم مطلوب فى 257 حكما قضائيا بـ74 سنة سجن وربع مليون غرامات وكفالات

المنوفيه

اخبار المنوفيه

محافظه المنوفيه

امن المنوفيه

مركز السادات




لا تفوتك
نائب وزير التعليم يكشف خطوات الوزارة نحو توحيد الزى للمعلمين

نائب وزير التعليم يكشف خطوات الوزارة نحو توحيد الزى للمعلمين

فيديو وأرقام.. ماذا حقق الأهلى والزمالك مع الحكام الأجانب فى الموسم الحالى؟

فيديو وأرقام.. ماذا حقق الأهلى والزمالك مع الحكام الأجانب فى الموسم الحالى؟

"لو بتحبها ألبس زيها".. اعرف قصة التحدى اللى قلب السوشيال ميديا.. فيديو وصور

"لو بتحبها ألبس زيها".. اعرف قصة التحدى اللى قلب السوشيال ميديا.. فيديو وصور

شادى سرور فى بوست حزين :العنصرية والجحود فى قلوب الناس دفعتنى للتفكير فى الانتحار وترك الإسلام.. وأصدقاؤه :حالة عارضة

شادى سرور فى بوست حزين :العنصرية والجحود فى قلوب الناس دفعتنى للتفكير فى الانتحار وترك الإسلام.. وأصدقاؤه :حالة عارضة

فيفى عبده: الست زى التعبانة مع الست مش عاوزاها تبقى أحسن منها

فيفى عبده: الست زى التعبانة مع الست مش عاوزاها تبقى أحسن منها

س وج .. ماذا يعنى إعلان ترامب الطوارئ لتمويل جدار المكسيك الحدودى ؟

س وج .. ماذا يعنى إعلان ترامب الطوارئ لتمويل جدار المكسيك الحدودى ؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة