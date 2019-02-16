5 سنوات لعاطلين لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

قضت الدائرة الأولى جنايات بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار الدكتور شوقى زكريا الصالحى، المستشار شريف كامل عادلى، المستشار علاء سمير حسن، والمستشار محمد عبد العليم رضوان، حكمها بالحبس 5 سنوات لعاطلين، وذلك لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز أشمون.

كان اللواء سمير ابو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد من تمكن المقدم محمد السخاوى رئيس مباحث اسماعيل نجاح إسماعيل ،فهمى نجاح فهمى وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة، وذلك قبل ترويجه على المتعاطين بمركز أشمون، تم تحرير محضرا بالواقعة مركز أشمون، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.