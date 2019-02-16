video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 16 فبراير 2019 12:45 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

5 سنوات لعاطلين لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية

السبت، 16 فبراير 2019 11:46 ص
5 سنوات لعاطلين لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية محكمة- أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
إضافة تعليق

قضت الدائرة الأولى جنايات بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار الدكتور شوقى زكريا الصالحى، المستشار شريف كامل عادلى، المستشار علاء سمير حسن، والمستشار محمد عبد العليم رضوان، حكمها بالحبس 5 سنوات  لعاطلين، وذلك لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز أشمون.

كان اللواء سمير ابو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد من تمكن المقدم محمد السخاوى رئيس مباحث اسماعيل نجاح إسماعيل ،فهمى نجاح فهمى وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة، وذلك قبل ترويجه على المتعاطين بمركز أشمون، تم تحرير محضرا بالواقعة  مركز أشمون، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على 18 تاجر مخدرات فى حملة على البؤر الإجرامية بالقليوبية

المنوفيه

اخبار المنوفيه

محافظه المنوفيه

امن المنوفيه

مركز الباجور




لا تفوتك
نائب وزير التعليم يكشف خطوات الوزارة نحو توحيد الزى للمعلمين

نائب وزير التعليم يكشف خطوات الوزارة نحو توحيد الزى للمعلمين

فيديو وأرقام.. ماذا حقق الأهلى والزمالك مع الحكام الأجانب فى الموسم الحالى؟

فيديو وأرقام.. ماذا حقق الأهلى والزمالك مع الحكام الأجانب فى الموسم الحالى؟

"لو بتحبها ألبس زيها".. اعرف قصة التحدى اللى قلب السوشيال ميديا.. فيديو وصور

"لو بتحبها ألبس زيها".. اعرف قصة التحدى اللى قلب السوشيال ميديا.. فيديو وصور

شادى سرور فى بوست حزين :العنصرية والجحود فى قلوب الناس دفعتنى للتفكير فى الانتحار وترك الإسلام.. وأصدقاؤه :حالة عارضة

شادى سرور فى بوست حزين :العنصرية والجحود فى قلوب الناس دفعتنى للتفكير فى الانتحار وترك الإسلام.. وأصدقاؤه :حالة عارضة

فيفى عبده: الست زى التعبانة مع الست مش عاوزاها تبقى أحسن منها

فيفى عبده: الست زى التعبانة مع الست مش عاوزاها تبقى أحسن منها

س وج .. ماذا يعنى إعلان ترامب الطوارئ لتمويل جدار المكسيك الحدودى ؟

س وج .. ماذا يعنى إعلان ترامب الطوارئ لتمويل جدار المكسيك الحدودى ؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة