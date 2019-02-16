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20 أبريل.. إعادة المرافعة بطعن "شئون الأحزاب" برفض تأسيس "الصف المصرى"

السبت، 16 فبراير 2019 01:15 م
20 أبريل.. إعادة المرافعة بطعن "شئون الأحزاب" برفض تأسيس "الصف المصرى" المحكمة الإدارية العليا
أحمد عبد الهادى
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قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، اليوم إعادة المرافعة فى الطعن المقام من لجنة الأحزاب السياسية، المطالب بتأييد قرار اللجنة بالاعتراض على تأسيس حزب الصف المصرى، لجلسة 20 أبريل المقبل.

واختصم الطعن رقم 86645 لسنة 62 قضائية عليا، محمد عبدالعاطى محمد حسن، وذكر الطعن أن اللجنة قررت فى جلسة 30 يوليو الماضى رفض الإخطار المقدم من محمد عبد العاطى بصفته وكيلًا عن الوكلاء المؤسسين لحزب الصف المصرى تحت التأسيس، وعرض الاعتراض على الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا عملا بنص المادة الثامنة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977.


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