16 أبريل.. الحكم على "عربجى" استغل الأطفال بالتسول وهتك عرض أحدهم بالعجوزة

كتب أحمد حسنى

حجزت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوى، جلسة 16 أبريل المقبل، للنطق بالحكم على "عربجى" تاجر بالبشر بالعجوزة، وهتك عرض أحد الأطفال.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة شمال الجيزة؛ برئاسة المستشار محمد المنشاوى المحامى العام الأول، فى القضية 24243 لسنة 2018 جنايات العجوزة، أن المتهم "إسلام خالد" ،23 سنة، "عربجى"، فى غضون شهر أكتوبر 2018 بدائرة قسم العجوزة، آوى المجني عليه "مصطفي رمضان"، والمجني عليهم الأطفال "كريم عبد الشافي، و إبراهيم محمد، وأحمد محمد، وعبد الظاهر مصطفي، وعاشور عاطف"، بقصد استغلالهم تجاريا فى أعمال التسول للحصول علي ربح مادى مساسا فى حقهم من الحماية من الاتجار بهم، بأن أجبرهم علي استجداء المارة للحصول علي مبالغ مالية كان يتحصل عليها منهم لاحقا.

وأضاف أمر الإحالة قيام المتهم بهتك عرض المجني عليه "م.ر" بالقوة والتهديد".