10 طرق من الطبيعة باستخدام زيت السمسم لتقوية شعرك والتخلص من القشرة

كتبت أمل علام

ذكرت تقارير طبية حديثة أن زيت السمسم يساعد فى علاج قشرة الرأس، وتحقيق شعر كثيف وطويل وقوى، كما أن زيت السمسم لا يجعل شعرك قويًا فحسب، بل سيحل أيضًا جميع مشاكل شعرك، لأنه غنى بفيتامين E و B ، والأحماض الدهنية، والبروتينات والمعادن مثل الكالسيوم والفوسفور التى تجعل شعرك قويًا وصحيًا.

وأضافت التقارير، أن زيت السمسم له خصائص مضادة للالتهاب ومضاد للبكتيريا تحافظ على فروة الرأس صحية، وخالية من البكتيريا، كما أنه يساعد فى التخلص من القشرة، وهو غنى بمضادات الأكسدة.



زيت السمسم

وأشارت الدراسات إلى أن فوائد زيت السمسم كثيرة حيث إنه يعالج بعمق فروة رأسك ،ويغذي شعرك، فهو يساعد على تجديد شباب الشعر، وإصلاح الشعر التالف، كما انه يعالج قشرة الرأس، له خصائص مضادة للبكتيريا ،كما أنه يعزز الدورة الدموية، وبالتالي يعزز نمو الشعر، و يمنع تلف الشعر، يغذي ويرطب فروة الرأس،و يمنع الشيب المبكر للشعر، وهو يساعد في قضية تساقط الشعر.

وأكد التقرير أن زيت السمسم يحمي شعرنا من الأشعة فوق البنفسجية الضارة،ويساعد فى علاج تقصف الشعر .

كيفية استخدام زيت السمسم للشعر..



العسل ضرورى مع السمسم لتقوية الشعر والتخلص من القشرة

1. زيت السمسم والعسل

يساعد على الاحتفاظ بالرطوبة في فروة رأسك، له خصائص مضادة للبكتيريا ومطهر ويحافظ على فروة الرأس نظيفة وصحية.

قم بتدليك المزيج على فروة رأسك بلطف وقم بتثبيته في شعرك، تأكد من تطبيقه من الجذور إلى أطرف الشعر، قم بتغطية شعرك باستخدام منشفة ساخنة، اتركها لمدة 30-40 دقيقة،قم بشطفها بالشامبو ،استخدم هذا مرة واحدة في الأسبوع.

2. زيت السمسم وزيت جوز الهند

يحتوي زيت جوز الهند على حمض اللوريك، ويساعد على الاحتفاظ بالبروتين في الشعر، يعزز نمو الشعر ويساعد في إصلاح الشعر التالف.

المكونات: 2 ملعقة طعام زيت السمسم ،2 ملعقة زيت جوز الهند، خذ الخليط على أطراف أصابعك، دلك بلطف على فروة رأسك وعمله في شعرك، تأكد من وضعه من الجذور إلى الأطراف ، قم بتغطية شعرك بمنشفة ساخنة، اتركه لمدة 30-40 دقيقة،قم بشطفه باستخدام شامبو خفيف.



زيت اللوز مع زيت السمسم

3. زيت السمسم واللوز..

زيت اللوز غني بالفيتامينات A، C، E وB وأوميجا-3 ، يقوي الشعر ويغذي بصيلات الشعر..



زيت الزيتون والسمسم

4. زيت السمسم وزيت الزيتون

زيت الزيتون غني بمضادات الأكسدة، ويساعد على منع تلف الشعر، أنه يحتوي على الفيتامينات A و E التي تساعد على تعزيز نمو الشعر.



زيت السمسم

5. زيت السمسم وجل الصبار

جل الصبار له خصائص مطهرة تساعد على الحفاظ على نظافة فروة الرأس وعلاج قشرة الرأس. يمكن استخدام هذا الخليط من 2-3 مرات في الأسبوع للحصول على النتائج المطلوبة.

6. زيت السمسم والأفوكادو

الأفوكادو غني بمضادات الأكسدة، ويحتوي على الفيتامينات A و C و E والبوتاسيوم ،ويساعد على تغذية فروة الرأس.



الزبادى مع زيت السمسم

7. زيت السمسم و الزبادي

يحتوى الزبادى على حمض اللبنيك والبروتينات، ينظف فروة الرأس، ويعزز نمو الشعر.

8. زيت السمسم وبذور الحلبة

الحلبة لها تأثير مهدئ على فروة الرأس، غنية بالفيتامينات والمعادن، فهى تساعدك على علاج قشرة الرأس.

9. زيت السمسم والزنجبيل

الزنجبيل يحسن الشعر، و له خصائص مضادة للالتهاب، ومطهر طبيعى ،حيث يساعد في التخلص من قشرة الرأس.

10. زيت السمسم والبيض

البيض غني بالمعادن والبروتينات، والبيض يساعد على منع تلف الشعر، أنها تغذي فروة الرأس ،وتزيد من نمو الشعر.