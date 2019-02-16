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وزير النقل يصل ميناء دمياط لتفقد عدد من المشروعات

السبت، 16 فبراير 2019 12:25 م
وزير النقل يصل ميناء دمياط لتفقد عدد من المشروعات وصول وزير النقل لمحافظة دمياط
دمياط - عبده عبد البارى
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وصل منذ قليل، الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إلى ميناء دمياط، لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها، وموقف محطة الحاويات الثانية، وما اتخذته هيئة الميناء تجاه دعوى التحكم الدولى المرفوعة من الشركة، التى تم فسخ التعاقد معها بسبب تعثرها فى تنفيذ هذا المشروع.

واستقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة ميناء دمياط الوزير . 

ويتفقد وزير النقل خلال جولته المشروعات التى تنفذها وزارة النقل فى محافظة دمياط، ومشروعات الطرق والكبارى ويلتقى المسئولين بالمحافظة للتنسيق فى المشروعات التى تنفذها الوزارة لخدمة أهالى المحافظة، ويرافق الوزير فى جولته قيادات وزارة النقل.


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