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وزير الطيران المدنى يتولى رئاسة مجلس الوزراء الأفارقة المعنيين بالأرصاد

السبت، 16 فبراير 2019 10:50 ص
وزير الطيران المدنى يتولى رئاسة مجلس الوزراء الأفارقة المعنيين بالأرصاد الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية
كتب ــ محمود راغب
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قال الدكتور الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن مؤتمر الأرصاد الجوية الأفريقية، سيشهد عقد جلسات لرؤساء مجالس الأرصاد الجوية الأفريقية يومي الأربعاء والخميس المقبلين، مشيرا إلى أن الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى سيتولي رئاسة مجلس الوزراء الأفارقة المعنيين بالأرصاد الجوية خلال فعاليات المؤتمر لأول مرة.
 
وأوضح رئيس هيئة الأرصاد الجوية،، فى تصريحات صحفية، على هامش انعقاد مؤتمر الأرصاد الجوية الأفريقية، أن انعقاد المؤتمر سيشهد تبادل الخبرات الأفريقية في مجال الأرصاد الجوية فيما يخص الأبحاث وصيانة الأجهزة والتغيرات المناخية.
 
وأكد رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن مصر ستعمل على دعم الدول الأفريقية فى مجال الأرصاد الجوية ورفع خبراتها ودعمها بالأبحاث والبيانات وتدريب الخبراء الأفارقة المعنيين بالأرصاد الجوية .
 
 
وأشار عبد العال، إلى أن انعقاد مؤتمر القيادات النسائية الأفريقية المعنين بمجال الارصاد الجوية، يحدث لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط والقارة الأفريقية بتمثيل من 31 دولة، وهو ما يساعد هؤلاء النساء على تطوير الأرصاد الجوية في بلدانهم.
 

أكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن إنعقاد مؤتمر الأرصاد الجوية الأفريقية، الذى تستضيفه الهيئة هو الأول من نوعه فى شمال أفريقيا، بعد أن أبدت مصر رغبتها للاتحاد الإقليمى لانعقاده بالقاهرة، وهو ما يظهر ثقل مصر فى مجال الأرصاد الجوية

 

وأضاف رئيس هيئة الأرصاد الجوية، فى تصريحات صحفية على هامش انعقاد مؤتمر الأرصاد الجوية الأفريقية، أن انعقاد مؤتمر الأرصاد الجوية الأفريقية بالقاهرة، سيعطى رسالة للعالم بالأمن والأمان الذى تتمتع به الدول المصرية لافتا إلى أن المؤتمر يأتى بالتزامن مع تولى مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقى وهو ما يعكس أهمية استضافته فى هذا التوقيت.

 


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