وزير الصناعة: شركات صينية تستهدف إقامة 10 إلى 15 مصنعا فى مدينة الروبيكى

كتب – إسلام سعيد

أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن عدداً من الشركات الصينية تدرس حالياً ضخ استثمارات جديدة فى قطاع الصناعات الجلدية بمدينة الجلود بالروبيكى حيث ستكون هذه الاستثمارات الإنطلاقة الأولى لضخ استثمارات فى مجال انتاج المصنوعات الجلدية بهدف زيادة القيمة المضافة للجلود المنتجة بمدينة الروبيكى

جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها الوزير صباح اليوم بمدينة الجلود بالروبيكى برفقة ممثلى مجموعة من الشركات الصينية المتخصصة فى مجال الجلود والمهتمة بضخ استثمارات جديدة بمنطقة الروبيكى وبصفة خاصة فى مجال المنتجات تامة الصنع، رافق الوزير خلال الجولة المهندس مجدى غازى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس إمام السعيد رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية .

وقال الوزير إن العلاقات الاستثمارية بين مصر والصين تشهد تطوراً كبيراً خلال المرحلة الحالية الأمر الذى ينعكس فى رغبة العديد من الشركات الصينية فى ضخ استثماراتها بالسوق المصرى والتى كان أخرها إعلان شركة مانكاى الصينية عن بدء انشاء أكبر مدينة لصناعة المنسوجات والملابس فى مصر على مساحة 3.1 مليون متر مربع بمدينة السادات.

ولفت نصار إلى أن عددا من كبريات الشركات الصينية أبدت رغبتها فى الاستثمار بالمرحلة الثالثة للمشروع بنظام المطور الصناعى والمخصصة لإنتاج المصنوعات الجلدية، حيث من المستهدف اقامة 10 الى 15 مصنعا لتصنيع المنتجات النهائية حيث من المخطط بدء العملية الانتاجية بهذه المصانع فى اقرب وقت ممكن عقب الانتهاء من البنية التحية والمرافق والانشاءات، وذلك على مساحة تصل الى 40 الف متر ، لافتاً فى هذا الصدد إلى حرص الحكومة المصرية على زيادة القيمة المضافة لمنتجات الجلود من خلال التوسع فى عمليات تصنيع المنتجات النهائية.

وأوضح الوزير أن العمل فى مدينة الروبيكى يسير حالياً على أكمل وجه حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى وهى المرحلة الأساسية للمشروع حيث تم تسكين كامل منشآت هذه المرحلة بواقع 341 وحدة ، كما سيتم الانتهاء من تشغيل وحدات المرحلة الاولى بالكامل نهاية شهر فبراير الجارى وهو ما يمثل حوالى 90 % من إنتاج مجرى العيون .

وأضاف نصار أن سير الأعمال بالمرحلة الثانية من المدينة يشهد تقدماً ملحوظاً حيث تم الانتهاء من كافة أعمال البنية التحتية لمساحة 116 فدان حيث يجرى الآن تصميم شبكة الغاز الطبيعى لهذه المرحلة، بالإضافة إلى أنه يتم العمل على تسويق المساحات المتبقية من المرحلة الثانية لمستثمرين أجانب فى مجال الصناعات المغذية بما فى ذلك الصناعة الكيماويات والصناعات الجلدية.

وأشار إلى أنه يجرى حاليا اقامة منشآت إضافية لاستيعاب المنشآت التى ابدت رغبتها فى الحصول على وحدات بدلا من التعويض من منطقة مجرى العيون .