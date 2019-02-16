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وزير الزراعة يزور المنيا ويتفقد منطقة غرب ومشروع استزراع الـ 20 فدان

السبت، 16 فبراير 2019 12:10 م
وزير الزراعة يزور المنيا ويتفقد منطقة غرب ومشروع استزراع الـ 20 فدان الدكتور عز الدين أبوسيت وزير الزراعة
المنيا - فريق المحافظات
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وصل منذ قليل الدكتور عز الدين أبوسيت وزير الزراعة، إلى محافظة المنيا، وكان فى إستقباله اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

حيث سيتفقد الوزير منطقه غرب المنيا والـ 20 ألف فدان بالمنطقة، والتى تتمثل زراعتها بأحداث وسائل الزراعة.

كما أنه من المتوقع أن يزور الوزير المليون ونصف المليون فدان .

ويعد مشروع إستزراع الـ 20 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا، نموذجاً للاستثمار الزراعى فى أراضى مشروع الـ 1.5 مليون فدان التى تنفذها وزارة الزراعة بالمنيا، وهو نموذجا حكوميا إرشاديا متكاملا، يتم من خلاله نشر التوصيات لمناطق الاستصلاح الجديدة، فى مشروعات الإنتاج النباتى والحيوانى والداجنى، ويقع المشروع بمنطقة غرب المنيا على طريق بنى مزارـ الواحات ويبعد حوالى 55 كيلو متر عن مركز بنى مزار .

ويضم المشروع 16 صوبة زراعية فردية ومزدوجة منزرعة بمحاصيل الخيار والطماطم والفلفل، كذلك مساحات مكشوفة تم زراعتها بمحاصيل الذرة، اللوبيا، فول الصويا، دوار الشمس ، عنب ، ويستخدم أسلوب الرى الحديث بالمشروع ما بين رى بالتنقيط والرش، وقد تم تزويد المشروع بحوالى 80 جهاز رى محورى "بيفوت" حيث يغطى الجهاز الواحد مساحة 125 فدان.

ومن ناحية أخرى وقعت محافظة المنيا بروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية لرصف الطريق المتفرع من طريق بنى مزار الواحات – سيوه إلى موقع المزرعة النموذجية على مساحة 20 ألف فدان بطول يصلالى 22 كيلومتر، وبتكلفة تقدر بحوالى 32 مليون و500 الف جنيه موزعة بين الاطراف الثلاثة وتعد شبكة الطرق احد اهم مقومات التنمية لدورها فى تحقيق الاتصال بين المناطق الاستثمارية والمدن والمحافظات المختلفة

 


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