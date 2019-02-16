وذكرت وزارة الشئون الخارجية التونسية - في بيان اليوم السبت - أنها تتابع عن كثب أوضاع المواطنين التونسيين العاملين بليبيا، والذين تعرضوا لعملية اختطاف صباح الخميس الماضي من قبل عناصر ليبية مسلحة على مشارف مدينة الزاوية الليبية.

وأوضح البيان أن القنصلية العامة التونسية بطرابلس تواصل اتصالاتها مع الجهات الليبية المختصة، لإنهاء هذه الأزمة في أسرع وقت.

وكانت ميليشيا ليبية مسلحة قد قامت باحتجاز 14 عاملًا تونسيًا أمس الأول، كانوا في طريقهم إلى مقر عملهم بمصفاة نفط بمدنية الزاوية الليبية، وذلك للمطالبة بإطلاق سراح ليبي موقوف في تونس.