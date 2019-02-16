video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 16 فبراير 2019 08:03 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التعليم يكشف آلية امتحان الطلاب غير الحاصلين على التابلت

السبت، 16 فبراير 2019 07:08 م
وزير التعليم يكشف آلية امتحان الطلاب غير الحاصلين على التابلت الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة لم تصلها معلومات عن امتناع عن تسلم التابلت للطلاب، ولكن لن يستلم التابلت من لم يدفع رسوم الاستلام.



وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عبر صفحته الشخصية أما الامتحان لمن لم يستلم التابلت سيكون مقابل مصروفات أكثر من المائة جنيه لضرورة توفير مراكز امتحانات خاصة للامتحانات الإلكترونية.



وأوضح سيمتحن على تابلت ملك الوزارة والمصروفات ستحدد لاحقا اتمنى أن نلتفت للهدف من المشروع وهو التعلم وكفانا جدلا حول أمور جانبية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التعليم يوضح حقيقة ما يتداول حول الزى المدرسى للمعلمين

"التعليم" للمدرسين: "واقفين جنبكم والارتقاء بكم من أوليات الوزارة"

التربية والتعليم

الثانوية العامة

التابلت

اخبار اليوم

اخبار التعليم




لا تفوتك
نائب وزير التعليم يكشف خطوات الوزارة نحو توحيد الزى للمعلمين

نائب وزير التعليم يكشف خطوات الوزارة نحو توحيد الزى للمعلمين

فيديو وأرقام.. ماذا حقق الأهلى والزمالك مع الحكام الأجانب فى الموسم الحالى؟

فيديو وأرقام.. ماذا حقق الأهلى والزمالك مع الحكام الأجانب فى الموسم الحالى؟

"لو بتحبها ألبس زيها".. اعرف قصة التحدى اللى قلب السوشيال ميديا.. فيديو وصور

"لو بتحبها ألبس زيها".. اعرف قصة التحدى اللى قلب السوشيال ميديا.. فيديو وصور

شادى سرور فى بوست حزين :العنصرية والجحود فى قلوب الناس دفعتنى للتفكير فى الانتحار وترك الإسلام.. وأصدقاؤه :حالة عارضة

شادى سرور فى بوست حزين :العنصرية والجحود فى قلوب الناس دفعتنى للتفكير فى الانتحار وترك الإسلام.. وأصدقاؤه :حالة عارضة

فيفى عبده: الست زى التعبانة مع الست مش عاوزاها تبقى أحسن منها

فيفى عبده: الست زى التعبانة مع الست مش عاوزاها تبقى أحسن منها

س وج .. ماذا يعنى إعلان ترامب الطوارئ لتمويل جدار المكسيك الحدودى ؟

س وج .. ماذا يعنى إعلان ترامب الطوارئ لتمويل جدار المكسيك الحدودى ؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة