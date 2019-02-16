وزير الاتصالات الأسبق: التحول الرقمى انتقل من الأجهزة لشرائح إلكترونية

الأقصر- منى ضياء

قال هانى محمود وزير الاتصالات الاسبق، أن التحول الرقمى فى العالم تسارع لدرجة تخطت مراحل الاعتماد على الموبايل واللاب توب، ورقمنة جميع الأجهزة التى يتعامل معها الإنسان، وصولا لرقمنة الإنسان نفسه.

وأوضح محمود خلال الندوة السنوية للإعلام الاقتصادى الذى يعقده المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين الذى ينعقد خلال الفترة من 15-17 فبراير الجارى بمدينة الأقصر، التحول الرقمى هو استخدام تكنولوجيا المعلومات فى كل نواحي الحياة، لافتا إلى أن الحكومة تقوم بخطوات كبيرة فى هذا الأمر ولكن يجب الإسراع لأن العالم انتقل بالتحول الرقمى الى آفاق بعيدة جدا.

وأشار محمود إلى أن دولة أستونيا احتفلت بالاستغناء عن استخدام الورق نهائيا فى كافة المعاملات الحكومة، حيث يستغرق إنشاء شركة ودفع رسومها بالكامل 14 دقيقة فقط، مضيفا: إن الأبحاث العلمية توصلت إلى شريحة يتم تركيبها تحت جلد الإنسان يمكنها ترجمة المؤشرات البيولوجية إلى مؤشرات حركية، ضاربا مثل بشخص فى طريقه إلى المنزل فيمكن أن تصله رسالة عبر الهاتف المحمول تخبره بالحالة المزاجية لزوجته من خلال الشريحة الاليكترونية التى تترجم المؤشرات الحسية للزوجة، حيث يوجد برامج سوفت وير تحلل المؤشرات الحيوية للشخص.

ومن جانبه قال خالد دربالة استشارى التحول الرقمى، مصر لديها بيئة تحتية ضخمة تمكنها من إجراء عملية التحول الرقمى، ولكن الأهم هو طريقة استخدامها لتحقيق أهداف استراتيجية وتنفيذية محددة، مشددا على ضرورة إصلاح اى منظومة قبل إجراء التحول الرقمى وعدم اقتصار الأمر على إدخال التكنولوجيا على المنظومة القائمة حتى لا يتحول الأمر لمجرد ميكنة.