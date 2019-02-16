وزير الأوقاف: الشعب المصري يعيش ملحمة وطنية انسانية غير مسبوقة

كتب نيفين طه

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن اللحمة الوطنية الإنسانية التى يعيشها الشعب المصرى أمر غير مسبوق على الأقل فى تاريخنا المعاصر فنحن نعيش معنا فى مناسبتنا الاجتماعية بحب يشاركنا فيه أشقائنا الأقباط فرحتنا فى افتتاح أحد المساجد فى مدينة الخصوص، كما نعيش معهم فرحتهم فى افتتاح كنائسهم فى ظل اهتمام وتوجيه ومتابعة الرئيس السيسى.

وأشار جمعة، خلال افتتاحه المسجد الكبير بمدينة الخصوص بحضور الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، والأنبا سوريال يونان راعى كنيسة مارى جرجس بالخصوص، والذى يقام على مساحة 650 متر ويتكون من دورين وعمدة الخصوص عمر حسانين، ووكيل وزراة الأوقاف.

وتابع الوزير، أن تلك اللحمة اتضحت خلال افتتاح الرئيس لمسجد الفتاح العليم وكاتدرائية السيد المسيح فى وجود قداسة البابا وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الازهر مستشهدا بمجيئ نصاري نجران وإفساح الرسول لهم فى المسجد ليؤدى شعارئهم متجهين الى قبلتهم بداخل المسجد، موضحا أن تلك االنماذح ليس جديدة على الشعب المصرى الذى يتمته بروح المحبة والسلام.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن فشل جماعات التطرف الفكرى فى أخذ المجتمع إلى أتجاه أخر لا تسمح به الأديان، فالشعب المصرى بتسامحه وفطرته يميل للبناء والتعمير وكل مايؤدى الى البناء والتعمير هو تسامح للاديان، معلناً أنه كلف الإدارة المركزية للشئون الهندسية بديوان عام الوزارة بانشاء الكود المصرى لتصميم المساجد.

وتابع الوزير، أنه سيتم تسجيل المساجد ذات العمارة الفريدة والمتميزة على مستوى الجمهورية، وأن هذا الكود لا يسمح بما كانت تقوم به الجماعات المتطرفة عن قصد، وإلغاء الزوايا التى لا يمكن أن تكون بيتا من بيوت الله، والتى كانت تقوم عليها بعض الجماعات أو الشباب المنساقين أو الباحثين عن الوظائف فالمسجد الذى نسعى اليه هو المسجد الجامع الذى يجمع ولايفرق مشيرا الى وجود 1400 مسجد مغلق تحتاج الى الاحلال والتجديد فيمن يريد انشاء مسجد فليلجأ للوزارة للمساهمة فى احلالها وتجديها او انشاء مساجد فى الاماكن التى تحتاج فعلي، موجهاً بإنشاء مدرسة قرانية وعلمية لتحفيظ القران بالمجان لابناء الخصوص

من جانبه أكد المحافظ الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، أن الخصوص تمثل نموذجا حقيقيا للشعب المصرى الذى يعيش بمسلميه وأقباطه يدا واحدة يتشاركون المناسبات الاجتماعية والدينية ولا يمكن التفرقة بينهما على اساس دينى فى ظل المواطنة والانتماء والوطنية، مشيدا بالوزير وافتتاحه للمسجد وحرصه على الوجود فى المناسبات السعيدة وقيامه بتوزيع لحوم الأضاحى بنفسه للمستحقين بالمحافظة واصفا افتتاح المسجد بافتتاح الخير والبركة.



الوزير ومحافظ القليوبية يصليان الظهر