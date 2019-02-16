وزيرة الصحة تتفقد عددا من المنشآت الطبية بمحافظتى قنا والأقصر غدا

تتوجه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح غد الأحد، إلى محافظتى قنا والأقصر، وذلك لتفقد عدد من المنشآت الطبية، للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، أن هذه الزيارة تأتى فى إطار الزيارات الميدانية التى تقوم بها الوزيرة لكافة المحافظات، حرصا منها على متابعة تقديم الخدمة الطبية للمواطنين على أكمل وجه، مشيرا إلى أن الوزيرة تضع محافظات الصعيد على رأس أولوية خطة الوزارة للنهوض بالمنظومة الصحية بها.

وأشار إلى أنه من المقرر أن تبدأ الوزيرة جولتها بمحافظة قنا وتستهلها بمستشفى قفط المركزى، ثم مستشفى التأمين الصحى بقنا، ومركز أورام قنا، وعقب انتهاء جولتها لمحافظة قنا، تتوجه إلى محافظة الأقصر، ومن المنتظر أن تتفقد مستشفى اسنا، ثم مستشفى ارمنت، كما ستقوم بافتتاح وحدة صحة الشيخ موسى، حرصا من الوزارة على التوسع فى تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.

واضاف أن الوزيرة ستقوم بمتابعة تنفيذ مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية لطلاب المدارس الثانوية، بعددا من المدارس بمحافظة الأقصر، للتأكد من تنفيذ المبادرة وفقا للخطة الموضوعة.