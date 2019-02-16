واشنطن تعلن إرسال 200 طن من المساعدات الإنسانية للحدود الفنزويلية مع كولومبيا

واشنطن /أ ش أ/

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، فى رسالة بريدية إلكترونية مرسلة إلى الكونجرس، عن اعتزام إدارة الرئيس دونالد ترامب إرسال ما يزيد عن 200 طن من المساعدات الإنسانية إلى الحدود الفنزويلية مع كولومبيا فى وقت مبكر اليوم السبت.

وأوضحت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، الجمعة، أن المساعدات الإنسانية جاءت بناء على طلب من زعيم المعارضة الفنزويلى خوان جوايدو، وذلك من دون التطرق للمزيد من التفاصيل.

يُشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت، الجمعة، عقوبات مالية على خمسة من كبار المسؤولين الفنزويليين المقربين من نيكولاس مادورو الذى وصفته بأنه "رئيس فنزويلا السابق"، وفق ما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية. وشملت العقوبات قادة الاستخبارات والحرس الرئاسى والشرطة وشركة النفط الفنزويلية الذين وصفتهم وزارة الخزانة فى بيانها بأنهم "منحازون للرئيس السابق غير الشرعى نيكولاس مادورو الذى يواصل اضطهاد الشعب الفنزويلي".

وتنص العقوبات على تجميد أصول المسئولين الخمسة فى الولايات المتحدة، كما تمنع أى أمريكى من التعامل معهم، وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الشهر الماضى اعترافها بالمعارض خوان جوايدو رئيساً لفنزويلا.