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هذه دول خفضت مصر وارداتها منها.. تعرف على حجم التراجع وتفاصيل القرار

السبت، 16 فبراير 2019 06:02 م
هذه دول خفضت مصر وارداتها منها.. تعرف على حجم التراجع وتفاصيل القرار صادرات - صورة ارشيفية
كتبت- هبة حسام
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خفضت مصر حجم وارداتها من بعض الدول بقيمة تجاوزت 2.6 مليار دولار، وذلك خلال ال 11 شهرا الأولى من عام 2018، وطبقا للبيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء، ضمن أحدث نشراته حول حجم تجارة مصر الخارجية، تمثلت تلك الدول التى تراجعت واردات مصر فى 6 دول، هى: "إيطاليا، ألمانيا، الهند، كوريا الجنوبية، سنغافورة، الأرجنتين".
 
 
احتلت الأرجنتين، المركز الأول، كأكبر الدول فى حجم التراجع للواردات المصرية منها بنسبة 34.4%، حيث انخفض استيراد مصر من الأرجنتين إلى 923.4 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2018، بعد أن كان 1.4 مليار دولار فى الفترة المماثلة من عام 2017، بتراجع بلغت قيمته نحو 482.5 مليون دولار.
 
 
وطبقا للبيانات الإحصائية، جاء حجم واردات مصر من الدول الستة المذكورة بعد انخفاضه خلال الفترة المشار إليها من عام 2018، مقارنة بمثيلتها من عام 2017، ونسبة التراجع، كالتالى...
 
 
1- إيطاليا، بلغت الواردات منها 3 مليارات دولار، مقابل 4.1 مليار دولار، بتراجع نحو 1.1 مليار دولار، وبنسبة انخفاض مقدارها 26.8%.
 
 
2- ألمانيا، بلغت الواردات منها 3.7 مليار دولار، مقابل 4.1 مليار دولار، بتراجع نحو 433.3 مليون دولار، وبنسبة انخفاض مقدارها 10.5%.
 
 
3- الهند، بلغت الواردات منها 2 مليار دولار، مقابل 2.2 مليار دولار، بتراجع نحو 166.3 مليون دولار، وبنسبة انخفاض مقدارها 7.5%.
 
 
4- كوريا الجنوبية، بلغت الواردات منها 1.6 مليار دولار، مقابل 1.9 مليار دولار، بتراجع نحو 325.7 مليون دولار، وبنسبة انخفاض مقدارها 17.1%.
 
 
5- سنغافورة، بلغت الواردات منها 196.4 مليون دولار، مقابل 299 مليون دولار، بتراجع نحو 102.5 مليون دولار، وبنسبة انخفاض مقدارها 34.2%.
 
 
6- الأرجنتين، بلغت الواردات منها 923.4 مليون دولار، مقابل 1.4 مليار دولار، بتراجع نحو 482.5 مليون دولار، وبنسبة انخفاض مقدارها 34.4%.
 
 
 
 
 
 
 

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التجارة الخارجية

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