ننشر صور الزى الموحد للمعلمين.. والتعليم: "بالطو" يرتديه المدرس داخل الفصل

كتب ـ محمود طه حسين

ينشر "اليوم السابع" صورا للزى الموحد للمعلمين والمقرر أن يطبق على أعضاء هيئة التدريس خلال الفترة المقبلة، كأول تجربة بدأت محافظة الوادى الجديد فى تطبيقها.

وقال الدكتور إبراهيم التداوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، إن التجربة هدفها إضافة لمسة جمالية فى المدارس ولدى أعضاء هيئة التدريس، مشيرا إلى أن الزى عبارة عن "بالطو" يرتديه المعلم داخل الفصل والمدرسة وليس المقصود بالزى المدرسى أن يرتديه المعلم من المنزل ويذهب به إلى المدرسة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم لـ" اليوم السابع"، أن الزى عبارة عن بالطو مثل زى الدكتور أو الكيميائى، لافتا إلى أنه أجرى استبيانا على المعلمين حول اختيار اللون، واختار المعلمون اللون الرصاصى، كما اختارت المعلمات اللون البنى.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أن تكلفة البالطو تصل إلى قرابة 120 جنيها، وأصدرت محافظ الوادى الجديد قرارا بتحمل المحافظة 50% من التكلفة على أن يتحمل المعلم الـ" 50% الأخرى، موضحا أن ما تتميز به التجربة هو أن الزى يتم تصنيعه فى مدارس التعليم الفنى من خلال مشروع رأس المال وبالتالى يساهم فى خروج طلاب على مستوى عالى من المهارة يحتاجهم سوق العمل.

وأكد التداوى، أن التجربة تضفى نوع من الوقار والهيبة على المنظومة، مشيرا إلى أنه ليس معنى توحيد زى المعلم، أن يتم إلزام المعلمين بارتداء "بدلة"، موضحا أنه انطلاقة جديدة من أقصى جنوب الوادى الجديد، لافتا إلى أنه حاليا يتم التصنيع والإنتاج من قبل المدرسة بعد الحصول على مقاسات المعلمين وسيتم تطبيقه خلال الترم الحالى.