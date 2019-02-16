ننشر حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت فى السعودية

كتب وكالات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها، عن حالة الطقس، أن يطرأ انخفاض ملموس فى درجات الحرارة يصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق القصيم، الرياض والشرقية تمتد إلى منطقة نجران، كذلك على أجزاء من منطقتى المدينة المنورة و مكة المكرمة فى حين يبقى الطقس بارد إلى شديد البرودة على مناطق تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية و حائل، كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية على الأجزاء الجنوبية من شرق و وسط المملكة كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية .

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول ليلاً إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.