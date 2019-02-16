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نائب وزير التعليم يكشف خطوات الوزارة نحو توحيد الزى للمعلمين

السبت، 16 فبراير 2019 12:19 ص
نائب وزير التعليم يكشف خطوات الوزارة نحو توحيد الزى للمعلمين طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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رد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على ما يتم تداوله حول توحيد الزى للمعلمين والمعلمات فى المدارس، قائلا: لا يوجد ما يُستدعى كل ذلك الجدل بدون داع سوى تشتيت أى مجهود تعمل عليه الوزارة حاليا". 

 

وتابع نائب وزير التربية والتعليم، عبر إحدى جروبات الواتس آب، ردا على تساؤلات البعض: "موضوع الزى الموحد تجربة محلية فى إحدى المحافظات كمبادرة محمودة تستدعى البحث والتقييم".

 

وأوضح: "أما فيما يخص الوزارة فحاليا يتم إعداد كتاب دورى ينظم هذا الموضوع ضمن الإجراءات التنظيمية التى نعمل عليها لتغيير صورة المجتمع، ووضع المعلم فى المكانة الرفيعة الذى يستحقها، وقريبا سيتم الإعلان عن تلك الخطة وآليات تنفيذها".

 

وقال نائب وزير التربية والتعليم: "أخيرا الوزارة الحاليّة تعمل من أجل المعلم ولا نعد بشىء إلا ويتم تنفيذه، والقرائن على ذلك كثيرة تستدعى مجلدات للإشارة إليها، لذا نرجو الانتظار قليلا ومنح الوزارة الفرصة لاستكمال خطتها القومية من أجل بناء إنسان مصرى متمكن مسلح بالمعرفة والثقافة الرفيعة وعمادها هو المعلم".


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