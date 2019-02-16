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نائب "المجتمعات العمرانية" يفتتح الوحدة الصحية بالإسكان الاجتماعى بالشروق

السبت، 16 فبراير 2019 10:32 ص
نائب "المجتمعات العمرانية" يفتتح الوحدة الصحية بالإسكان الاجتماعى بالشروق افتتاح الوحدة الصحية بالإسكان الاجتماعى بمدينة الشروق
كتب أحمد حسن
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افتتح المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، الوحدة الصحية بالإسكان الاجتماعى بمدينة الشروق، بحضور المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز المدينة، ونوابه، ومعاونيه، ومدير الإدارة الطبية بالمدينة.

 

وتفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، الوحدة الصحية بالكامل، بما فيها غرفة الكشف عن الأمراض السارية، وقام بإجراء التحاليل الخاصة به ضمن حملة 100 مليون صحة بالغرفة، وذلك فى إطار دعمه للخدمة الطبية بالمدينة.

 

وأشار المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إلى أنه تم تنفيذ الوحدة الصحية بالإسكان الاجتماعي، بقيمة إجمالية 4.5 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذها وتسليمها قبل الموعد المحدد بحوالى 6 أشهر، وجارٍ التشغيل بمعرفة مديرية الشئون الصحية بالمدينة.

 

كما قام نائب رئيس الهيئة لتنمية وتطوير المدن، بتدشين منظومة النقل الداخلى بمدينة الشروق، وتضم 20 أتوبيساً، وستقوم الشركة المنوطة بتشغيلها، موضحاً أن جهاز المدينة انتهى بالجهود الذاتية من تنفيذ المقر الإدارى للشركة المُشغلة، وشركة التعمير لخدمات الصيانة، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ مقر الصيانة، و5 ورش، ومغسلة، ومكان للفحص، وموقع تموين للأتوبيسات، وغرف للأمن، والأسوار المُلحقة بمحطة الأتوبيس الرئيسية، حيث أنه كان من المتوقع الانتهاء من هذه الأعمال خلال 3 أشهر، ولكن جهاز مدينة الشروق كثف معدلات التنفيذ للانتهاء منها فى وقت قياسى، وهو ما يُعد إنجازاً حقيقياً وتحدياً للوقت من قِبَل جهاز المدينة.

 

وأضاف رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه سيتم التشغيل الكامل للمنظومة الذكية إلكترونياً، لخطوط النقل الداخلى، اعتباراً من نهاية مارس المقبل، وتشمل "محطة تحصيل إلكترونى، منظومة الإدارة الإلكترونية، منظومة معلومات الركاب، تطبيقات الهاتف الذكى"، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الداخلى والخارجى للمدن الجديدة.

 

 

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مدينة الشروق

اسكان اجتماعى

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