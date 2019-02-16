ميناء دمياط يستقبل 6 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اوضح فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة . بينما غادر سفينتا حاويات و4 سفن بضائع عامة.

وبذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة، بالإضافة إلى 12 سفن بالمخطاف الخا رجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 80819، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 16710 طنا، وغادر الميناء عدد 58 سيارة نقل محملة بـ 2743 طن قمح.

هذا وقد شملت حركة الصادر من البضائع العامة 17300 طن ملح و 900 طن يوريا.