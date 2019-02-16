موجز 6.. مستشار وكالة الفضاء الروسية: إطلاق القمر الصناعى المصرى 21 فبراير





نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التى شملت جميع الأصعدة المحلى والعربى والعالمى، كان أبرزها إعلان مستشار وكالة الفضاء الروسية إطلاق القمر الصناعى المصرى 21 فبراير الجارى، بالإضافة إلى إحالة النائب العام 6 متهمين فى "رشوة مأمورى جمارك قرية البضائع" للجنايات.

وفيما يلى موجز لأهم أخبار السادسة مساء..

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر إقامته بميونيخ "ماركوس سودير" رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

التقى منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسى برئيس وزراء ولاية بافاريا ماركوس سودير بمقر إقامته فى ميونيخ.

كشف الدكتور محمود شاهين وكيل مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد حالة من الاستقرار فى الأحوال الجوية اعتبارا من اليوم السبت وحتى نهاية الأسبوع.

أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، 6 متهمين للمحاكمة الجنائية، فى قضية رشوة مأمورى الجمارك.

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أن حملة الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة لطلاب المدارس، تستهدف 11.5 مليون طالب.

تمكنت مباحث قسم أول دمياط برئاسة الرائد محمد معوض ومعاونيه الملازم أول مينا لبيب وعلى منصور من ضبط شخصين وبحوزتهما 10 تماثيل أثرية مختلفة الأحجام، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تسلم اتحاد الكرة، خطابا من نادي الجونة تضمن التحفظ على تعيين حكام عرب لإدارة مباراته أمام بيراميدز والمقرر لها الثلاثاء 19 فبراير الحاليعلى ملعب الجونة.

استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، على تدريب الفراعنة فى ملعب ستيفان كيشي استعدادًا لودية نيجيريا المقرر لها يوم 26 مارس المقبل.

قضت الدائرة السادسة، بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم السبت، بالإعدام شنقا لـ 5 متهمين من عائلة واحدة، والسجن المشدد لمتهم آخر، بتهمة قتل شقيقين على خلفية خلافات الجيرة بينهم منذ 9 سنوات.

أعلن أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق، أنه سيتم قيام آخر قطار من محطة المرج القديمة الساعة 11 مساء، غدا الأحد فقط، على أن يتم تشغيل الخط الأول من محطة حلوان حتى محطة عزبة النخل كالمعتاد حتى نهاية التشغيل.

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط موظفين بأحد فروع البنك الزراعى المصرى بالمنيا لقيامهما بإستغلال موقعهما الوظيفى والاستيلاء على قرابة 10 ملايين جنيه فى إطار سياسة وزارة الداخلية الساعية لمكافحة الفساد بكافة صوره وأنواعه، لاسيما جرائم التربح والإضرار بالمال العام.. لما لها من ضرر بالغ على الاقتصاد القومى .

أدانت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت الهجوم الإرهابي الذى استهدف حافلة عسكرية بمحافظة "سيستان وبلوشستان" بجنوب شرق إيران، مما أسفر عن وفاة نحو 27 شخصا وإصابة 13 آخرين.

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تسليم طلاب الصف الأول الثانوى العام، التابلت، فى الوقت الذى وجه فيه البعض تساؤلات كثيرة حول الفئات المستهدفة خصوصا من الطلاب، اليوم السابع" يقدم فى 10 معلومات الفئات المستفيدة من توزيع التابلت عليها.

قال الدكتور حسين الشافعي مستشار وكالة الفضاء الروسية فى مصر إنه سيتم يوم 21 فبراير الحالى اطلاق القمر الصناعي المصري ايجيبت سات ايه A من قاعدة الاطلاق الفضائي الروسية "بايكونور" بكازاخستان .

خلال الساعات الماضية، شهد حزب المحافظين استقالات عديدة داخل أماناته بالمحافظات، بعد تحكم رئيس الحزب أكمل قرطام فى كافة قراراته والتى كان آخرها رفض التعديلات الدستورية، عكس موافقة الهيئة البرلمانية للحزب وقواعده فى المحافظات على التعديلات الدستورية، الأمر الذى أدى إلى استقالات عديدة ضربت كيان الحزب داخليا.

كما كان متوقعا عندما لوح بهذا الإجراء لأول مرة فى يناير الماضى، ففى غضون ساعات من توقيع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب "إعلان حالة طوارئ وطنية" لبناء جدار على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك، توالت الدعاوى القضائية ضده.

تساؤلات عديدة حول ماهية التعديلات الدستورية التى تقدم بها عدد من النواب مؤخرا، من يقرأ التعديلات بطريقة متعمقة يجد أنها تعطى مميزات جديدة للدولة المصرية فى مجالات مختلفة، إذ إن الممارسة العملية لدستور 2014 بلورت عدد من المشكلات التى واجهت السلطات المختلفة خلال تطبيق مواد الدستور وكشفت عدد من العيوب التى تحتاج إلى تعديل واضح.

يخطط نادى يوفنتوس الإيطالى للتعاقد مع محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

تسعى وزارة الآثار تحت قيادة الوزير خالد العنانى، لاستعادة القطع الأثرية التى خرجت من مصر بطرق غير شريعة، وبين الحين والآخر نجد مساعى الوزارة تكلل على أرض الواقع.

تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى توفير زى موحد للمعلمين داخل المدارس والفصول الدراسية، خلال الفترة المقبلة، الأمر الذى أدى إلى تساؤل الكثير من المعلمين حول طبيعة الزى الجديد لهم.

أعلنت الدكتور هالة زايد ، وزيرة الصحة انطلاق حملة الكشف والعلاج المبكر لطلبة المدارس من أمراض السمنة والأنيميا والتقزم، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتة إلى إنه من المستهدف خلال الفترة من 17 فبراير وحتى 30 أبريل القادم 11.5 مليون طالب.

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الإفريقى، ورئيس رومانيا، الرئيس الحالى للاتحاد الأوروبى، فى الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونيخ للأمن صباح اليوم والمخصصة لأفريقيا وأوروبا.

بعد 24 ساعة، من نجاح قوات الأمن فى إحباط محاولة استهداف المواطنين والشرطة المدنية فى ميدان الجيزة، نجحت القوات المسلحة المصرية، فى إحباط هجوم لعدد من العناصر الإرهابية، فجر اليوم، على إحدى الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، حيث قامت قوة الارتكاز الأمنى بالتصدى للعناصر الإرهابية، والاشتباك معها، وتمكنت من القضاء على 7 تكفيريين.