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"مميش" يجرى مفاوضات نهائية لتوقيع عقود "المنطقة الروسية" فى موسكو

السبت، 16 فبراير 2019 01:00 ص
"مميش" يجرى مفاوضات نهائية لتوقيع عقود "المنطقة الروسية" فى موسكو مهاب مميش
كتبت - هبة حسام
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يتوجه الفريق مهاب مميش رئيس هيئتى قناة السويس والاقتصادية لقناة السويس غدا الأحد، إلى روسيا بمرافقة وفد رفيع المستوى برئاسته، لإجراء مفاوضات نهائية حول توقيع العقود الأخيرة للمنطقة الصناعية الروسية، المقرر تنفيذها بمنطقة شرق بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
 
ومن المقرر أن تجرى المفاوضات على مدار الفترة من 17- 26 فبراير الجارى، وبحسب تصريح سابق صرح به الفريق مهاب مميش لـ"اليوم السابع" من المقرر بدء التنفيذ النهائية- أعمال المرحلة الأولى للمنطقة الروسية - حال توقيع العقود النهائية- فى "موسكو" خلال العام الجارى، بعد قيام الهيئة الاقتصادية بتسليم أراضى تلك المرحلة لشركة المطور الصناعى الروسية.
 
وتشمل المرحلة الأولى من أعمال المنطقة الصناعية الروسية، تنمية وتطوير 1 كيلومتر مربع من إجمالى مساحة المنطقة الروسية البالغة 5.25 كم مربع والتى ستنفذ على 3 مراحل متتالية حتى عام 2031 باستثمارات كلية تبلغ 6.9 مليار دولار، ومن المتوقع أن توفر المرحلة الأولى نحو 7 آلاف فرصة عمل ويستمر تنفيذها على مدار 5 سنوات.
 
وكانت الجريدة الرسمية، نشرت مؤخرا "بداية الشهر الجارى" قرار موافقة الرئيس على اتفاقية بين حكومتى مصر وروسيا بشأن إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بجمهورية مصر العربية، والموقعة فى موسكو بتاريخ 23-5-2018، وقد حمل القرار الرئاسى رقم 420 لسنة 2018.

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مهاب مميش

موسكو

قناة السويس

روسيا




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