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مقدونيا الشمالية تعلن إحباط هجوما محتملا لأنصار تنظيم داعش الإرهابى

السبت، 16 فبراير 2019 07:00 ص
مقدونيا الشمالية تعلن إحباط هجوما محتملا لأنصار تنظيم داعش الإرهابى عناصر من شرطة مقدونيا
سكوبيا (رويترز)
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قالت وزارة الداخلية فى جمهورية مقدونيا الشمالية، فى بيان إن الشرطة نفذت مداهمة على عدد من المواقع، الجمعة لمنع هجوم محتمل دبره أنصار لتنظيم داعش.

وأضافت الوزارة، أنها نفذت العملية بعد تبادل معلومات مع "دولة شريكة" دون الإفصاح عن تلك الدولة، وأشارت الوزارة إلى أنها ضبطت أغراضا وأجهزة متصلة بهجوم محتمل دون أن تفصح عن مزيد من التفاصيل.

كما أصدرت السفارة الأمريكية فى سكوبيا تحذيرا أمنيا لمواطنيها فى مقدونيا الشمالية اليوم الجمعة من "تهديد مرتفع من هجمات إرهابية مستلهمة من الفكر المتطرف فى مقدونيا الشمالية".

وتقدر السلطات فى الجمهورية اليوغوسلافية السابقة، أن ما يصل إلى 130 من مواطنيها قاتلوا أو يقاتلون مع جماعات متشددة فى سوريا والعراق.

 

 


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