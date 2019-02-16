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مصرع شخص فى انهيار حفرة أثناء التنقيب على الآثار بكفر الشيخ

السبت، 16 فبراير 2019 12:22 م
مصرع شخص فى انهيار حفرة أثناء التنقيب على الآثار بكفر الشيخ تنقيب على الآثار- أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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لقى شخص مصرعه أثناء التنقيب عن الآثار بأحد المنازل بقرية باز التابعة لمركز دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، ومازالت عملية استخراج الجثة مستمرة داخل الحفرة.

تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتلقي مأمور مركز دسوق بلاغًا من أحد الأهالي بانهيار حفرة عميقة أثناء التنقيب عن الآثار بأحد منازل قرية "باز"، التابعة لمركز دسوق.

على الفور، انتقل ضباط مباحث المركز إلى المنزل، وتبين أن أحد الأشخاص استأجر المنزل للبحث عن الأثار بقربة  باز القريبة من منطقة تل القراعين بدسوق، وألقى القبض عليه، ومازالت عملية استخراج جثة المتوفى من الحفرة مستمرة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حول الواقعة.

 

 


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