مصرع شخصين وإصابة اثنين آخربن خلال مشاجرة فى قويسنا بالمنوفية

لقى شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران بأعيرة نارية فى مشاجرة بقرية أبنهس بقويسنا، بسبب الخلاف على كوم سباخ فى الأراضى الزراعية، تم تحرير وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل إخطارا، من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد من تلقيه بلاغا من مسئول نقطة شرطة مستشفى قويسنا المركزى يفيد بوصول كلامن، شندى جميل السيد الصيفى 54 عاما متوفى، أحمد توفيق عبد الستار الصيفى 32 عاما متوفى، سعيد جميل الصيفى 32 عاما مصاب، عبد الستار توفيق الصيفى 34 عاما مصاب.

انتقل على الفور اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى بالمنوفية والرائد أحمد خليل رئيس مباحث قويسنا، وتبين من خلال إجراء التحريات السريعة أن سبب الواقعة وقوع مشاجرة بين الطرفين استخدمت فيها الأعيرة النارية أدت إلى مقتل اثنين وإصابة اثنين أخطرت النيابة وتولت التحقيق.