مصرع سيدة وطفل وإصابة 7 أشخاص فى تصادم سيارتين بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

لقيت سيدة وطفل مصرعهما، فيما أصيب 7 أشخاص، اليوم، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق "السماكين – الملكيين البحرية" بالقُرب من قرية "السماكين" التابعة لدائرة مركز شرطة الحسينية بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق "السماكين – الملكيين البحرية" بالقُرب من قرية "السماكين" التابعة لدائرة مركز شرطة الحسينية، مما أسفر عن مصرع سيدة وطفل وإصابة سبعة أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

تم نقل المصابين إلى مستشفى "الحسينية" المركزي، لتلقى الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.