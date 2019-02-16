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السبت، 16 فبراير 2019 05:43 م
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مصادر يمنية: نزوح المدنيين من قرى "حجة" بسبب قصف الحوثيين

السبت، 16 فبراير 2019 05:01 م
مصادر يمنية: نزوح المدنيين من قرى "حجة" بسبب قصف الحوثيين نزوح-صورة ارشيفية
أ ش أ
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أفادت مصادر يمنية، اليوم السبت، بنزوح المدنيين من قرى عدة بمحافظة حجة شمال غرب العاصمة صنعاء؛ بسبب عمليات القصف المستمرة من جانب مليشيا الحوثي.

 

وأوضحت المصادر - وفقا لقناة "العربية" الإخبارية - أن قرى بني شرية وبني رسام والشعاثمة وبني شوس، بمديرية كُشر في محافظة حجة، شهدت موجة نزوج نتيجة القصف العشوائي الذي تشنه المليشيات.

 

يشار إلى أن مديرية حرض في محافظة حجة تعرضت في أواخر يناير الماضي إلى قصف حوثي عشوائي تسبب أيضا في نزوح مئات المدنيين، فضلا عن مقتل عدد منهم وإصابة آخرين.

 

ويأتي نزوح المدنيين من قرى حجة فيما تستمر المواجهات المسلحة بين مليشيات وقبائل حجور في المحافظة، على إثر إطلاق الجيش الوطني اليمني عملية لتحرير مديرياتها.

 


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حجة

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الحوثيون




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