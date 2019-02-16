محافظ كفرالشيخ يحيل موظفا للنيابة الإدارية لتعديه على أملاك الدولة

أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، الموظف "ع م س ا " 46 سنة، فنى صيانة ثالث ومقيم بقرية الغباشية التابعة للوحدة المحلية بالروضة نطاق مركز ومدينة سيدى سالم، إلى النيابة الإدارية، وذلك لتعديه بالبناء على أملاك الدولة، والتحايل على القانون وغل يد السلطة التنفيذية عن تنفيذ القرار، واستغلال وظيفته والتقصير فى أداء عمله، مشددا بإزالة المخالفة والتحفظ على الأرض وحمايتها ومتابعة الإجراءات.

كما اعتمد محافظ كفر الشيخ، 3 ملايين جنيه لرصف الشوارع الداخلية بمدينة فوة، تضمنت "القطاعات 4،3 بالمدينة، التى تم انتهاء أعمال الغاز الطبيعى بها، واتخاذ كافة الإجراءات للتنفيذ، مكلفا بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ورد الشىء لأصله بمدينة فوة وتحسين المرافق والخدمات والتواصل مع المواطنين.

كما استجاب محافظ كفرالشيخ، لشكوى المواطن "م ر ع" المقيم بقرية ابشان مركز بيلا، بشأن إحلال وتجديد أعمدة الإنارة المتهالكة وتزويد المنطقة بعدد أعمدة جديدة.

كما كلف محافظ كفرالشيخ، وكيل وزارة الكهرباء، ورئيس مدينة بيلا بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التجديد والإحلال، حيث تم إنشاء 7 أعمدة كهرباء جديدة بالمقابر وإنارتها بـ17 كشاف ليد جديد، وتم الانتهاء من تركيب وصيانة كشافات الإنارة بإيشان، بالإضافة زيادة صناديق القمامة ومراجعة مستوى المرافق والخدمات بالقرية.

كما تابع محافظ كفرالشيخ، عملية رصف طريق المرازقة، التابع لمركز بلطيم، حيث تم تشكيل لجنة لتقييم اعمال العملية برئاسة المهندسة تهانى بدوى النجار، مدير عام مديرية الطرق بكفرالشيخ، وتم عمل اختبارات لطبقة الأساس وطبقة الأسفلت وأن جميع هذه الاختبارات مطابقة للمواصفات، وتم الاستلام الابتدائى للعملية ولم يتم الاستلام النهائى، وبالمعاينة على الطبيعة الظاهرية، تبين عدم استواء الطريق ووجود مناطق منخفضة بالطريق تتجمع بها مياه الأمطار بالرغم من عدم وجود صرف لهذه الأمطار بالطريق، كما يوجد تآكل بالطبقة الاسفلتية بالمناطق المنخفضة بالطريق لتراكم المياه بها.

وقرر محافظ كفرالشيخ، إلزام المقاول بإصلاح الأعمال فورا وإيقاف جميع مستحقاته لحين مصادقة اللجنة المشكّلة على جميع الأعمال بالشكل الصحيح طبقا للبنود والاشتراطات فى كراسة الشروط والمواصفات، وعلى جميع جهات الاختصاص تنفيذ القرار.