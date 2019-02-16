محافظ دمياط ووزير النقل يتفقدان أعمال تنفيذ المحطة متعددة الأغراض

دمياط - معتز الشربينى

قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور هشام عرفات وزير النقل بجولة تفقدية داخل الميناء رافقهما خلالها الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء.

وتابعا خلالها أعمال إنشاء المحطة المتعددة الأغراض والتى تقوم بتنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وفقا للبروتوكول المبرم بأطوال أرصفة 630 متر وعمق غاطس 17 متر وبتكلفة قدرها 1.365 مليار جنيه.

وأشارت محافظ دمياط إلى أن هذا المشروع سيساهم بشكل كبير في تقليل زمن انتظار السفن خارج الميناء و زيادة كمية البضائع المتداولة فضلا عن زيادة أنواع وأحجام السفن المتعاملة مع الميناء بالإضافة إلى توفيره 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة مضيفة أنه سيتم افتتاح هذا المشروع خلال شهر أبريل القادم.

كما تم خلال الجولة متابعة تنفيذ الحائط الخرسانى "p60" لحماية جهاز الكشف الإشعاعى لإدارة الحرب الإلكترونية.