محافظ المنوفية يعقد اجتماعا لمناقشة بحث سبل الارتقاء بالصناعات الحرفية بالمحافظة

المنوفية _ محمد فتحى

عقد اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام إجتماعاً لمناقشة بحث سبل الإرتقاء بالصناعات الحرفية واليدوية بالمحافظة بحضور الدكتورة نفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة واللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد والأستاذ محمود محرز رئيس الفروع الإقليمية للجهاز والأستاذ إيهاب حجازى مدير فرع الجهاز بالمنوفية ، ومدير إدارة التعاون الدولى بالمحافظة وعدد من الصناع أصحاب الصناعات.

فى بداية الإجتماع قام السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية بإسعراض لبعض الصناعات الحرفية واليدوية والتى تشتهر بها المحافظة ( السجاد اليدوي– الخزف والفخار – النسيج - التطعيم بالصدف – التحف الإسلامية – البامبو– الأربيسك – السيرما – الرسم علي ورق الباردي ) وعرض أيضاً عدد الصناع والورش بالإضافة إلي القري التي التي يتم بها الصناعات .

هذا وقد تم مناقشة دراسة إنشاء كيان حكومي مؤسسي للصناعات التراثية والحرفية بالمنوفية يهدف إلي توفير الألاف من فرص العمل والحد من إندثار الصناعات التراثية وعودة الحرف اليدوية إلي سابق عهدها للمنافسة في الأسواق العالمية .

ومن جانبها أعربت رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن سعادتها بوجود تلك الصناعات على أرض المنوفية ، مؤكدة على أن الدولة تولى إهتماماً كبيراً بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تشغيل الشباب وتأهيلهم لسوق العمل للحد من البطالة طبقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالإهتمام بقطاع الشباب وتوفير فرص عمل حقيقة لهم وتقديم الدعم اللازم لتلبية إحتياجات جميع فئات رواد الأعمال من شباب الوطن.

وعلي هامش الاجتماع التقي محافظ المنوفية ورئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجموعة من الصناع أصحاب الحرف اليدوية والتراثيه بالمنوفية للإستماع إلي المشاكل والمعوقات التي تواجههم والعمل علي وضع الحلول والمقترحات المناسبة لحلها والتي تمثلت أغلبها في ندرة وارتفاع أسعار المواد الخام ووجود الوسيط في التسويق.

وأكد محافظ المنوفية دعمه الكامل لأصحاب هذه الحرف والصناعات لما تتميز به من قيمة تراثية عالية ، كما أكد علي ضرورة فتح أسواق جديدة لتسويق منتجاتهم وتنمية مشروعاتهم الصغيرة وتوفير فرص عمل لمحاربة البطالة.

وفى نهاية الاجتماع أعرب أصحاب الصناعات الحرفية عن سعادتهم البالغة بإهتمام المحافظ بهم وبصناعتهم وحرصه على اتاحة الفرصة لهم لعرض مشاكلهم والعمل علي حلها.