video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 16 فبراير 2019 12:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد وتطهير البلاعات لاحتواء مياه الأمطار

السبت، 16 فبراير 2019 12:00 ص
محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد وتطهير البلاعات لاحتواء مياه الأمطار تقلبات الجو
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق
أكد اللواء إبراهيم عوض المتحدث الرسمى لمحافظة القاهرة، إنه فى ضوء عدم استقرار الحالة الجوية كلف محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، جميع نواب المحافظ ورؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد وتطهير البلاعات ومراجعة طلمبات الصرف والرفع الخاصة، بالأنفاق والتنسيق مع الصرف الصحى لتطبيق خطة انتشار الشفاطات بأماكن التمركزات طبقا للخطة الموضوعة. 
 
 
وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن المحافظ وجه بانتشار عمال هيئة النظافة للمعاونة وفتح البلاعات لتصريف المياه ورفع جميع تراكمات المياه وتفعيل غرف العمليات على مدار ٢٤ ساعة للتنسيق مع غرفة عمليات المرور اول بأول لرفع أى تراكمات والتواجد الميدانى لرؤساء الأحياء. 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمطار غزيرة على القاهرة والجيزة والمحافظات والطقس شديد البرودة ليلا

صور.. أمطار غزيرة على القاهرة والجيزة والمحافظات والطقس شديد البرودة ليلا

"أمشير وزعابيبه".. الأرصاد تتوقع انتهاء ذروة الطقس السيئ اليوم.. وتؤكد توقف الرياح المثيرة للأتربة غداً.. واستمرار انخفاض درجات الحرارة.. وسقوط الأمطار على السواحل الشمالية حتى الأحد.. ونصائح بارتداء الكمامات

القاهرة

اخبار القاهرة

الامطار

الطقس

تقلبات الجو




لا تفوتك
رئيس الوزراء يصدر قراراً بإضافة كلية الصيدلة لجامعة بنها

رئيس الوزراء يصدر قراراً بإضافة كلية الصيدلة لجامعة بنها

الأرصاد: اليوم طقس بارد على كافة الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

الأرصاد: اليوم طقس بارد على كافة الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

المديريات تتسلم الأعداد المطلوبة من التابلت.. التعليم: انتهاء توزيع الجهاز على المحافظات.. والمدارس تواصل تسليمه لطلاب أولى ثانوى بشكل مستمر.. وتؤكد: قبل نهاية الشهر يكون الطلاب مستعدون للامتحان الإلكترونى

المديريات تتسلم الأعداد المطلوبة من التابلت.. التعليم: انتهاء توزيع الجهاز على المحافظات.. والمدارس تواصل تسليمه لطلاب أولى ثانوى بشكل مستمر.. وتؤكد: قبل نهاية الشهر يكون الطلاب مستعدون للامتحان الإلكترونى

قطر خسائر بالجملة.. أسطورة غاز الدوحة تنهار وهيئات الائتمان تواصل خفض التصنيف.. تنظيم الحمدين يعلن رفع إنتاج الغاز المسال لامتصاص الغضب الشعبى.. وتهاوى البورصة وأزمة السيولة يكشفان ورطة "تميم" وتراجع العائدات

قطر خسائر بالجملة.. أسطورة غاز الدوحة تنهار وهيئات الائتمان تواصل خفض التصنيف.. تنظيم الحمدين يعلن رفع إنتاج الغاز المسال لامتصاص الغضب الشعبى.. وتهاوى البورصة وأزمة السيولة يكشفان ورطة "تميم" وتراجع العائدات

تأخر إقلاع 6 رحلات دولية لسوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول

تأخر إقلاع 6 رحلات دولية لسوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول

أساسيو الأهلى ينتظمون فى التدريبات الجماعية اليوم استعداداً للإنتاج

أساسيو الأهلى ينتظمون فى التدريبات الجماعية اليوم استعداداً للإنتاج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة