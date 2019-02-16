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محافظ الدقهلية يضع حجر الأساس لمعهد العلوم الصحيه ويفتتح قاعه "غنيم" بمعهد التمريض

السبت، 16 فبراير 2019 03:23 م
محافظ الدقهلية يضع حجر الأساس لمعهد العلوم الصحيه ويفتتح قاعه "غنيم" بمعهد التمريض محافظ الدقهلية يضع حجر الأساس لمعهد الكبد بشربين
الدقهلية - شريف الديب
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افتتح الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهليه، يرافقه الدكتور جمال شيحه رئيس جمعية مرضى الكبد بالدقهلية، بوضع حجر الأساس للمعهد العالى للعلوم الصحية.

وأكد شاروبيم عقب وضع حجر الأساس، إن تطوير العملية التعليميه المرتبطه بالصحه يعد هدفا كبيراً يجب إن نسعى إلى تحقيقه، وذلك لأن تطوير العلوم الطبيه يؤدى إلى رفع كفاءة العاملين بالقطاعات الصحية، بما يؤهلهم لتقديم الرعايه الصحية للمواطنين وفقا لأحدث النظم العالميه، وقال شاروبيم إن اهتمام الدوله بملفى الصحه والتعليم من شأنه تحقيق نقله كبيرة فى هذين الملفين لاهميتهما الكبيرة فى الحفاظ على صحه المواطنين وتقديم تعليم جيد لأبنائهم.

وقد قام الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، بجوله داخل المعهد التابع لجمعيه رعاية مرض الكبد بالدقهلية، قام خلالها بإفتتاح قاعه المحاضرات الرئيسيه التى تحمل اسم الدكتور محمد غنيم رائد زراعه الكبد فى مصر، وأعرب محافظ الدقهلية عن سعادته بوجوده وسط كوكبه من العلماء فى مختلف مجالات الطب.

وجاء ذلك خلال مشاركة محافظ الدقهلية بالمؤتمر السنوى الأول للمعهد وتكريم الدكتور غنيم بإطلاق اسمه على قاعه المحاضرات الرئيسيه بالمعهد، وقدم التحيه للدكتور جمال شيحه وأعضاء مجلس إدارة جمعيه رعاية مرضى الكبد بالدقهلية، على هذه اللفته الإنسانية تجاه عالم مصرى قدم نموذجا للعطاء وأسس مركز الكلى الذى وصلت شهرته للمنطقه العربيه والعالم .

محافظ الدقهلية أثناء وضعه حجر أساس معهد العلوم الصحية (1)
محافظ الدقهلية أثناء وضعه حجر أساس معهد العلوم الصحية

 

محافظ الدقهلية أثناء وضعه حجر أساس معهد العلوم الصحية (2)
محافظ الدقهلية أثناء وضعه حجر أساس معهد العلوم الصحية

 

محافظ الدقهلية أثناء وضعه حجر أساس معهد العلوم الصحية (3)
محافظ الدقهلية أثناء وضعه حجر أساس معهد العلوم الصحية

 


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