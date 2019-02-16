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محافظ البحيرة يفتتح الوحدة الصحية بقرية بلقطر الشرقية بحضور سفير البحرين

السبت، 16 فبراير 2019 05:07 م
محافظ البحيرة يفتتح الوحدة الصحية بقرية بلقطر الشرقية بحضور سفير البحرين محافظ البحيرة يفتتح الوحدة الصحية بقرية بلقطر الشرقية
كتب الأمير نصرى
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افتتح اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، الوحدة الصحية بقرية بلقطر الشرقية  بمركز أبو حمص بتكلفة 5 مليون و 800 ألف جنيه لتخدم 28 قرية وأكثر من 30 ألف نسمة حيث قام بتنفيذ المشروع جهاز مشروع الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع وقام بتمويله بنك الزكاة والصدقات المصرى بالتعاون مع بنك الزكاة البحرينى.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الخيريه الملكيه، والشيخ راشد بن عبد الرحمن أل خليفه سفير مملكه البحرين لدى مصر، والدكتور صفوت النحاس الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات المصرى، والدكتور ياسر محمد  نائبا عن وزيرة الصحه والسفير خليل إبراهيم الذوادى ود نهال بلبع نائب المحافظ وجمع كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وثمن اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، دور مؤسسات المجتمع المدنى ومنظمات الخير العامله فى مصر والتى كانت ولازالت داعما لجهود التنمية بما تقوم به من دور وطنى خالص فى العطاء.

     ومن جانبه نقل د مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسه الخيريه الملكيه تحية شكر وتقدير لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفه - ملك البحرين، مؤكداً أن المشروع هو واجب يفرضه الدين الاسلامى وعمق العلاقة والصداقة بين البلدين كما انه يعد بمثابة رد الجميل لجهود مصر المختلفة فى كافة المجالات التعليمية والثقافية من خلال الوفود المصرية وذلك استكمالاً لمسيرة العطاءات والجهود المتبادلة بين البلدين.

  

محافظ البحيرة يفتتح الوحدة الصحية بقرية بلقطر الشرقية (5)
محافظ البحيرة يفتتح الوحدة الصحية بقرية بلقطر الشرقية (5)

 

محافظ البحيرة يفتتح الوحدة الصحية بقرية بلقطر الشرقية (1)
محافظ البحيرة يفتتح الوحدة الصحية بقرية بلقطر الشرقية (1)

 

محافظ البحيرة يفتتح الوحدة الصحية بقرية بلقطر الشرقية (2)
محافظ البحيرة يفتتح الوحدة الصحية بقرية بلقطر الشرقية (2)

 

محافظ البحيرة يفتتح الوحدة الصحية بقرية بلقطر الشرقية (3)
محافظ البحيرة يفتتح الوحدة الصحية بقرية بلقطر الشرقية (3)

 

محافظ البحيرة يفتتح الوحدة الصحية بقرية بلقطر الشرقية (4)
محافظ البحيرة يفتتح الوحدة الصحية بقرية بلقطر الشرقية (4)

 


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