محافظ الإسماعيلية يفتتح المعرض الثامن للمجلس الاقتصادى لسيدات الأعمال بمشاركة 70 عارضة

الإسماعيلية جمال حراجى – السيد فلاح

افتتح اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية اليوم السبت المعرض الثامن للمجلس الإقتصادى لسيدات الأعمال بالإسماعيلية، والذى أقيم بنادي الشجرة على مدى ستة، بمشاركة70عارضة بالتعاون والتنسيق التام مع الغرفة التجارية بالمحافظة، والذى تم تنظيمه بمشاركة سيدات الأعمال مجانا، وبدون مقابل إسهاما فى رفع المعاناة عن كاهل المشاركات، والذى يعد أحد الركائز الأساسية للمجلس، ويضم المعرض المنتجات الصغيرة واليدوية لسيدات وفتيات المحافظة، بحضورالمقدم محمد سمير المستشار العسكرى للمحافظة ووائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، وأكرم الشافعي رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالمحافظة، والدكتورة دينا ياقوت رئيس مجلس ادارة المجلس الاقتصادى لسيدات الأعمال بالإسماعيلية، وأحمد شعيب رئيس حى ثان الإسماعيلية، ومها الحفناوى وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة والسكان، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وسيدات الأعمال.

وأشاد محافظ الإسماعيلية بما شهده خلال افتتاح المعرض وأثنى على جهود جميع المشاركات فى المعرض وحسن التنظيم والذى يعد إضافة جديدة وإنجاز لدور المرأة الإسماعيلاوية فى خدمة وتنمية المجتمع، كما وجه محافظ الإسماعيلية باستمرارية إقامة المعرض بشكل دائم بمقره بنادي الشجرة، على مدار العام لجميع العارضين بالمجان، مع الأخذ فى الاعتبار وضع آليات خاصة لتسويق المنتجات والمعروضات من خلال لجنة متخصصة فى التسويق، وبالتنسيق مع الغرفة التجارية مع تطوير ورفع كفاءة المكان المخصص للمعرض وتأمينه كاملا.

كما وجه المحافظ العارضات والمشاركات بالعمل فى مجموعات وتشكيل فرق عمل، والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، لتدبير التمويل المالى اللازم لدعم وتنمية وتشجيع تلك الصناعات والتوسع في إقامتها.

وأشار أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية إلى أنه يتم خلال المعرض عرض جميع المنتجات اليدوية الحرفية، وذلك بهدف مساهمة تشغيل الفتيات وتسويق منتجاتهن، وإتاحة فرص تسويق حقيقية لهن، بحضور ومشاركة عضوات وأعضاء المجلس الاقتصادي، وسيدات الأعمال بالغرفة التجارية، ومشاركة التنفيذيين الشعبيين بالمحافظة.

وأكدت الدكتورة دينا ياقوت المنسق العام للمعرض والمشرفة على التنظيم، أن المجلس قرر إقامة أول معرض له من خلال مشاركة عدد من فتيات وسيدات الإسماعيلية اللاتي نجحن في تعلم حرفات يدوية بسيطة تحولهن من طاقة معطلة إلى طاقة منتج،ة وقامت بالتعرف على منتجاتهن وتوفير مكان لعرض المنتجات الخاصة بهن، رافعة التكلفة الخاصة بمكان العرض حتى يتثنى لهن عرض المنتجات بهامش ربح معقول يحقق لهن الكسب، ويجذب أكبر قدر من المواطنين والأهالي ويخلق نوعا من البيع والشراء ويساهم في رفع الترويج للمنتجات بما يخدم المشاركات في المعرض.

وأضافت الدكتورة دينا ياقوت، أن المعرض يشمل العديد من المنتجات المختلفة من مأكولات مصرية وشامية وحلويات شرقية، ومشغولات يدوية تأخذ الطابع المصري والتراث، ومنتجات ملابس، ومفروشات وغيره من الاكسسوارت والحلي وأشغال الإبرة والتريكو والكوريشة، وأن المعرض جاء إيمانا من مساندة المرأة التي ترغب في نجاح مشروعها ووضعها على الطريق الصحيح من خلال فتح قنوات شرعية وغير مكلفة ماديا، وفي نفس الوقت يضمن جذب الجمهور للتعريف بمنتجاتهن.