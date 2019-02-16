محافظ أسيوط: رصد 13 حالة جديدة والعثور على طفل رضيع مجهول الهوية تنفيذا لمبادرة حياة كريمة (صور)

أسيوط/ هيثم البدري

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط أن فرق التدخل السريع التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى تمكنت من رصد 13 حالة جديدة من أطفال الشوارع والاشخاص بلا مأوى وطفل رضيع مجهول الهوية بمختلف مدن ومراكز المحافظة وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتوفير الرعاية للفئات التى ليست لها مأوى وتقديم يد العون والمساعدة وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشار المحافظ إلى انه تم ايداع طفل رضيع تم العثور عليه باحد شوارع مدينة أسيوط وتم ايداعه مستشفى الشاملة وتقديم الرعاية الصحة له وتكليف مديرية التضامن الاجتماعى بمتابعة الحالة بالتنسيق مع الجهات الامنية وايداعه وحدة الاكطفال المعثور عليهم بمديرية الصحة وتقديم كافة أوجه الرعاية له مؤكدا على التعامل العاجل مع جميع الحالات المعثور عليها والتى يتم رصدها وتسكينهم بدور الرعاية المخصصة لذلك والمناسبة لكل حالة (أطفال - رجال - سيدات) وتقديم الدعم النفسى لهم والرعاية الصحية الكامله والاعتناء بهم إضافة إلى التواصل مع الجهات المعنية لمعرفة أسماء ومواصفات الأشخاص والأطفال المفقودة لمساعدتهم على الوصول إلى ذويهم وبحث أسباب بعدهم عن منازلهم بمساعدة أخصائيين اجتماعيين بمديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة وتقديم الدعم النفسى لهم.

حيث تمكنت فرق التدخل السريع لانقاذ الاطفال بلا مأوى بمديرية التضامن الاجتماعى برئاسة فاطمة الخياط وكيل الوزارة من صد 13 حالة جديدة منهم 6 أطفال و5 حالات بلا مأوى و2 أسرة مكونة من 3 افراد وتم وتقديم أوجة الرعاية الصحية والإجتماعية والدعم النفسى لهم والأنشطة والبطاطين والوجبات وسيتم إتخاذ مايلزم نحو إعداد دراسة حالة عن كل حالة على حدا حتى يتم دمجهم فى المجتمع على الوجه الأكمل.

وتهيب محافظة أسيوط المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى حالة مشردة بلا مأوى سواء كبار سن أو أطفال على رقم الخط الساخن 16439 أو أرقام المحافظة من خلال رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضى (2325369 / 088) على مدار 24 ساعة أو من خلال إرسال الشكوى على صفحة المحافظة "البوابة الالكترونية لمحافظة أسيوط - أسيوط بوابة إلى التغيير" و"الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط" على موقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك وتويتر وإنستجرام وسيتم التعامل الفورى معها.



طفل رضيع تم العثور عليه باسيوط (1)



طفل رضيع تم العثور عليه باسيوط (2)



فرق اطفال بلا مأوى (1)



فرق اطفال بلا مأوى (2)



فرق اطفال بلا مأوى (3)