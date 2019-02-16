محافظة كفر الشيخ يحيل 21 طبيبا للتحقيق.. ويخصص قطعة أرض لإقامة محطة تحلية

كفر الشيخ- محمد سليمان

أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، 21 طبيباً وموظفاً بمستشفى الحميات بمدينة كفرالشيخ للتحقيق لتركهم العمل دون سند قانونى، مكلفاً وكيل وزارة الصحة بالتحقيق في مخالفات مستشفى الحميات لتحقيق الانضباط الإداري وتقييم أداء العاملين، وذلك بناءً على تقرير إدارة التفتيش بمديرية التنظيم والإدارة.

كما إعتمد الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، علي تخصيص قطعة ارض بمساحة 33 الف و176 م2، بمدينة مصيف بلطيم، وذلك لإقامة محطة تحلية مياه البحر المتوسط.

قال محافظ كفرالشيخ، ان إقامة محطة تحلية مياه البحر بمصيف بلطيم، جاء تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإنشاء محطات تحلية مياه البحر المتوسط لاستخدامها فى تغذية أطراف شبكات مياه الشرب بالمناطق الساحلية، وتلبية احتياجات المواطنين من مياه الشرب بتلك المناطق.