محافظة القاهرة: تحرير 194 محضر متنوع خلال رفع الإشغالات بـ4 أحياء

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الرسمى لمحافظة القاهرة، أنه فى إطار توجيها اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بتكثيف الحملات الميدانية لرفع الإشغالات بشكل يومى، نفذت أحياء "السلام 2 وغرب القاهرة وحدائق القبة والمعصرة".



وأضاف المتحدث الرسمى لمحافظة القاهرة ، لـ"اليوم السابع"، أن الحملات أسفرت عن تحرير 30 محضر إشغال و140 محضر إزالة إدارية و5 أمر غلق محال مخالفة، و13 محضرًا لباعة جائلين وإزالة 10 إعلانًا مخالفة وتحرير 6 محضر بيئة.



وأشار عوض، إلى أن الحملات ركزت على رفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين ومحيط المنشأت العامة، والحيوية والمدارس.





