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محافظة القاهرة: تحرير 194 محضر متنوع خلال رفع الإشغالات بـ4 أحياء

السبت، 16 فبراير 2019 06:15 م
محافظة القاهرة: تحرير 194 محضر متنوع خلال رفع الإشغالات بـ4 أحياء اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الرسمى لمحافظة القاهرة، أنه فى إطار توجيها اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بتكثيف الحملات الميدانية لرفع الإشغالات بشكل يومى، نفذت أحياء "السلام 2 وغرب القاهرة وحدائق القبة والمعصرة".

وأضاف المتحدث الرسمى لمحافظة القاهرة ، لـ"اليوم السابع"، أن الحملات أسفرت عن تحرير 30 محضر إشغال و140 محضر إزالة إدارية و5 أمر غلق محال مخالفة، و13 محضرًا لباعة جائلين وإزالة 10 إعلانًا مخالفة وتحرير 6 محضر بيئة.

وأشار عوض، إلى أن الحملات ركزت على رفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين ومحيط المنشأت العامة، والحيوية والمدارس.


 


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