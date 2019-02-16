video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 16 فبراير 2019 11:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

متحف ميتروبوليتان بنيويورك يعيد قطعة أثرية ثمينة سرقت من مصر عام 2011

السبت، 16 فبراير 2019 10:32 ص
متحف ميتروبوليتان بنيويورك يعيد قطعة أثرية ثمينة سرقت من مصر عام 2011 تابوت فرعونى
كتبت إنجى مجدى
إضافة تعليق

ذكرت وكالة أسوشيتدبرس أن متحف ميتروبوليتان للفن فى نيويورك أكد أنه سيعيد قطعة أثرية ثمينة إلى مصر بعد أن علم أنها سرقت من البلاد عام 2011.

وأوضحت الوكالة الأمريكية أن المتحف أعلن، الجمعة، أن مكتب المدعى العام فى مانهاتن، وجد أدلة على أن المتحف تم منحه ملكية تاريخية مزيفة لتابوت فرعونى مذهب.

كان المتحف اشترى التابوت من تاجر فى باريس عام 2017، وقام بعرضه حتى الأسبوع الماضى، والتابوت هو لـ"نيدجمانخ" وهو كاهن رفيع المستوى يعود للقرن الأول قبل الميلاد.

ويقول المحققون إن متحف ميتروبوليتان للفن حصل على وثائق مزورة بما فى ذلك رخصة تصدير مصرية مزورة بتاريخ 1971، واعتذر رئيس المتحف دانييل ويس لمصر قائلا "إن المتحف كان ضحية احتيال ومشارك عن غير قصد فى تجارة الآثار غير المشروعة".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

زاهى حواس يكشف تفاصيل ملف عودة تمثال نفرتيتى لمصر

الاثار المصرية

متحف ميتروبوليتان

مصر

نيويورك




لا تفوتك
نائب وزير التعليم يكشف خطوات الوزارة نحو توحيد الزى للمعلمين

نائب وزير التعليم يكشف خطوات الوزارة نحو توحيد الزى للمعلمين

فيديو وأرقام.. ماذا حقق الأهلى والزمالك مع الحكام الأجانب فى الموسم الحالى؟

فيديو وأرقام.. ماذا حقق الأهلى والزمالك مع الحكام الأجانب فى الموسم الحالى؟

"لو بتحبها ألبس زيها".. اعرف قصة التحدى اللى قلب السوشيال ميديا.. فيديو وصور

"لو بتحبها ألبس زيها".. اعرف قصة التحدى اللى قلب السوشيال ميديا.. فيديو وصور

شادى سرور فى بوست حزين :العنصرية والجحود فى قلوب الناس دفعتنى للتفكير فى الانتحار وترك الإسلام.. وأصدقاؤه :حالة عارضة

شادى سرور فى بوست حزين :العنصرية والجحود فى قلوب الناس دفعتنى للتفكير فى الانتحار وترك الإسلام.. وأصدقاؤه :حالة عارضة

فيفى عبده: الست زى التعبانة مع الست مش عاوزاها تبقى أحسن منها

فيفى عبده: الست زى التعبانة مع الست مش عاوزاها تبقى أحسن منها

س وج .. ماذا يعنى إعلان ترامب الطوارئ لتمويل جدار المكسيك الحدودى ؟

س وج .. ماذا يعنى إعلان ترامب الطوارئ لتمويل جدار المكسيك الحدودى ؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة